Чорна п’ятниця у GOG: 7500 ігор зі знижками до -95%28.11.25
GOG долучився до хвилі знижок, присвячених «Чорній п’ятниці», і знизив вартість близько семи з половиною тисяч ігор. Компанія заявляє, що розпродаж охоплює проекти різних жанрів – від релізів до перевидань класики. У каталозі з акційними пропозиціями представлені новинки 2025 року, рольові та стратегічні ігри, а також хорори та ретро-хіти.
Знижки на ігри в GOG
Серед виділених пропозицій – Tainted Grail: The Fall of Avalon зі знижкою двадцять відсотків та Disco Elysium, яка зараз продається на сімдесят п’ять відсотків дешевше. Користувачам, що цікавляться стилізацією під старі мультфільми, може сподобатися Cuphead зі знижкою тридцять відсотків. Тим, хто шукає бюджетні варіанти, пропонують Moonlighter, який зараз коштує трохи більше одного долара.
Розпродаж на GOG триватиме до 3 грудня. Платформа одночасно підготувала добірку пропозицій, розташованих від дорожчих до найдоступніших, щоб полегшити навігацію під час виборів.
До хвилі сезонних акцій раніше приєдналися Epic Games і PS Store, а Sony тимчасово знизила ціну на консолі PlayStation 5. Напередодні власних знижок також запустила Valve, тому Steam діють тематичні пропозиції на популярні ігри.
Чорна п’ятниця в PS Store
Основну увагу Sony звертає на комплекти з Fortnite, які компанія підготувала до розпродажу. Digital Edition обсягом пам’яті 825 гігабайтів пропонуватимуть за 399,99 доларів, а варіант із дисководом та терабайтовим накопичувачем коштуватиме 449,99 доларів. В обох наборах передбачений бонусний контент для гри та тисяча V-баксів. У цей період також стартує великий розпродаж у PS Store зі скидками на ігри до сімдесяти п’яти відсотків, однак точний перелік компанія оприлюднила безпосередньо перед запуском пропозиції.
Разом із консолями Sony готує помітні скидки на аксесуари. PS VR2 в межах акції втратити зі своєї вартості сто доларів. Портативний PlayStation Portal стане дешевшим на двадцять доларів. Навушники Pulse Elite та Pulse Explore також зменшуватимуться в ціні на двадцять і тридцять доларів відповідно. Контролер DualSense Edge подешевшає на тридцять доларів, а стандартний DualSense та Access-контролер — приблизно на двадцять.
Щодо українського ринку, то залишковий розмір скидок буде залежати від політики окремих ритейлерів. Sony зауважує, що пропозиції можуть суттєво відрізнятись залежно від регіону, тому орієнтуватися на американські ціни напряму не варто. Щоб зрозуміти, які моделі та на яких умовах подешевшають саме в Україні, покупцям доведеться стежити за акціями локальних магазинів.
