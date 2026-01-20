ChatGPT Translate поддерживает перевод на более 50 языках

OpenAI запустила новый инструмент перевода под названием ChatGPT Translate. Он поддерживает более 50 языков и предлагает AI-управляемую настройку промптов. Пользователи могут вводить текст, диктовать его голосом или загружать изображения для перевода.

Прямой конкурент Google Translate с акцентом на ИИ

Хотя чат-бот и раньше можно было использовать для перевода, отдельный сервис позиционируется как прямой конкурент Google Translate. Инструмент делает упор на тон и контекст, однако пока не поддерживает перевод документов, веб-сайтов и изображений. На первый взгляд интерфейс хорошо знаком пользователям Google Translate: два текстовых поля — для ввода и результата, автоматическое определение языка. Иными словами, сервис выполняет почти все базовые функции, которых ожидают от классического переводчика.

Главная особенность — работа с текстом после перевода

Ключевое отличие ChatGPT Translate заключается не столько в самом переводе, сколько в возможностях, которые открываются после его получения. В нижней части интерфейса пользователям предлагаются несколько вариантов «однокнопочных» промптов, позволяющих переформатировать переведённый текст.

Среди доступных опций — сделать перевод более плавным, переписать его в деловом или официальном стиле, упростить для ребёнка или адаптировать для академической аудитории. Выбор любого варианта мгновенно переносит пользователя в основной интерфейс ChatGPT с уже сформированным промптом, что открывает путь к более глубокой настройке с помощью генеративного ИИ. Благодаря такому подходу ChatGPT Translate имеет ярко выраженный AI-first характер и выходит за рамки простого перевода «язык — язык».

Ограничения по сравнению с Google Translate

Несмотря на новизну подхода, отставание от Google Translate по функциональности остаётся заметным. На странице ChatGPT Translate указано, что сервис поддерживает перевод загруженных изображений, однако на практике добавить изображение в поле перевода пока невозможно. На данный момент инструмент работает только с текстовым переводом на десктопе. В браузере на смартфоне доступен ввод текста с помощью микрофона.

Также отсутствует поддержка документов, рукописного текста, веб-сайтов и перевода разговоров в реальном времени — во всех этих направлениях Google Translate уже много лет занимает сильные позиции. Кроме того, сервис Google поддерживает значительно больше языков, чем ChatGPT Translate.

Ответ Google и возможное будущее рынка переводов

Тем временем Google продолжает активно развивать свои переводческие технологии. В прошлом месяце компания анонсировала масштабные обновления на базе Gemini, включая улучшенную обработку нюансированных выражений — идиом, сленга и локальных оборотов. Также была представлена бета-версия живого перевода речи «голос в голос» с использованием наушников и добавлены новые языки, ориентированные на обучение и развитие навыков.

Сегодня Google явно лидирует на рынке переводов. Однако ChatGPT Translate намекает на другое будущее — такое, где перевод будет не только точным, но и адаптированным под конкретную аудиторию и контекст общения. Если OpenAI расширит языковую поддержку и добавит мультимодальные возможности, этот тихий запуск может стать началом гораздо более масштабного продуктового противостояния с Google.