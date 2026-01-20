ChatGPT Translate поддерживает перевод на более 50 языках   

ChatGPT Translate поддерживает перевод на более 50 языках20.01.26
OpenAI запустила новый инструмент перевода под названием ChatGPT Translate. Он поддерживает более 50 языков и предлагает AI-управляемую настройку промптов. Пользователи могут вводить текст, диктовать его голосом или загружать изображения для перевода.
Прямой конкурент Google Translate с акцентом на ИИ
Хотя чат-бот и раньше можно было использовать для перевода, отдельный сервис позиционируется как прямой конкурент Google Translate. Инструмент делает упор на тон и контекст, однако пока не поддерживает перевод документов, веб-сайтов и изображений. На первый взгляд интерфейс хорошо знаком пользователям Google Translate: два текстовых поля — для ввода и результата, автоматическое определение языка. Иными словами, сервис выполняет почти все базовые функции, которых ожидают от классического переводчика.
Главная особенность — работа с текстом после перевода
Ключевое отличие ChatGPT Translate заключается не столько в самом переводе, сколько в возможностях, которые открываются после его получения. В нижней части интерфейса пользователям предлагаются несколько вариантов «однокнопочных» промптов, позволяющих переформатировать переведённый текст.
Среди доступных опций — сделать перевод более плавным, переписать его в деловом или официальном стиле, упростить для ребёнка или адаптировать для академической аудитории. Выбор любого варианта мгновенно переносит пользователя в основной интерфейс ChatGPT с уже сформированным промптом, что открывает путь к более глубокой настройке с помощью генеративного ИИ. Благодаря такому подходу ChatGPT Translate имеет ярко выраженный AI-first характер и выходит за рамки простого перевода «язык — язык».
Ограничения по сравнению с Google Translate
Несмотря на новизну подхода, отставание от Google Translate по функциональности остаётся заметным. На странице ChatGPT Translate указано, что сервис поддерживает перевод загруженных изображений, однако на практике добавить изображение в поле перевода пока невозможно. На данный момент инструмент работает только с текстовым переводом на десктопе. В браузере на смартфоне доступен ввод текста с помощью микрофона.
Также отсутствует поддержка документов, рукописного текста, веб-сайтов и перевода разговоров в реальном времени — во всех этих направлениях Google Translate уже много лет занимает сильные позиции. Кроме того, сервис Google поддерживает значительно больше языков, чем ChatGPT Translate.
Ответ Google и возможное будущее рынка переводов
Тем временем Google продолжает активно развивать свои переводческие технологии. В прошлом месяце компания анонсировала масштабные обновления на базе Gemini, включая улучшенную обработку нюансированных выражений — идиом, сленга и локальных оборотов. Также была представлена бета-версия живого перевода речи «голос в голос» с использованием наушников и добавлены новые языки, ориентированные на обучение и развитие навыков.
Сегодня Google явно лидирует на рынке переводов. Однако ChatGPT Translate намекает на другое будущее — такое, где перевод будет не только точным, но и адаптированным под конкретную аудиторию и контекст общения. Если OpenAI расширит языковую поддержку и добавит мультимодальные возможности, этот тихий запуск может стать началом гораздо более масштабного продуктового противостояния с Google.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
ChatGPT Translate поддерживает перевод на более 50 языках искусственный интеллект перевод сервис
OpenAI без лишнего шума запустила новый инструмент перевода под названием ChatGPT Translate. Он поддерживает более 50 языков и предлагает AI-управляемую настройку промптов
В Украине утвердили трудовые договоры онлайн на уровне закона закон события в Украине
Принятый за основу 15 января законопроект открывает возможность заключать трудовые договоры в электронном формате с использованием цифровой подписи
ChatGPT Translate поддерживает перевод на более 50 языках
В Украине утвердили трудовые договоры онлайн на уровне закона
MediaTek Dimensity 9500s и Dimensity 8500 — топовые процессоры для флагманских смартфонов
Rockstar запустила официальный маркетплейс модов для GTA Online и Red Dead Redemption 2
Продажи ПК выросли на 10 % несмотря на дефицит комплектующих
Экшн камера Dreame Leaptic Cube с поддержкой 8K — конкурент GoPro?
Garmin Quatix 8 Pro — умные часы с сотовой связью для моряков
Apple снова обогнала Samsung на рынке смартфонов
Doom запустили на мультиварке
Самые популярные статьи Википедии в 2025 году