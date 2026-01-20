  

ChatGPT Translate поддерживает перевод на более 50 языках

20.01.26

ChatGPT Plus

 

OpenAI запустила новый инструмент перевода под названием ChatGPT Translate. Он поддерживает более 50 языков и предлагает AI-управляемую настройку промптов. Пользователи могут вводить текст, диктовать его голосом или загружать изображения для перевода.

 

Прямой конкурент Google Translate с акцентом на ИИ

 

Хотя чат-бот и раньше можно было использовать для перевода, отдельный сервис позиционируется как прямой конкурент Google Translate. Инструмент делает упор на тон и контекст, однако пока не поддерживает перевод документов, веб-сайтов и изображений. На первый взгляд интерфейс хорошо знаком пользователям Google Translate: два текстовых поля — для ввода и результата, автоматическое определение языка. Иными словами, сервис выполняет почти все базовые функции, которых ожидают от классического переводчика.

 

Главная особенность — работа с текстом после перевода

 

Ключевое отличие ChatGPT Translate заключается не столько в самом переводе, сколько в возможностях, которые открываются после его получения. В нижней части интерфейса пользователям предлагаются несколько вариантов «однокнопочных» промптов, позволяющих переформатировать переведённый текст.

 

Среди доступных опций — сделать перевод более плавным, переписать его в деловом или официальном стиле, упростить для ребёнка или адаптировать для академической аудитории. Выбор любого варианта мгновенно переносит пользователя в основной интерфейс ChatGPT с уже сформированным промптом, что открывает путь к более глубокой настройке с помощью генеративного ИИ. Благодаря такому подходу ChatGPT Translate имеет ярко выраженный AI-first характер и выходит за рамки простого перевода «язык — язык».

 

Ограничения по сравнению с Google Translate

 

Несмотря на новизну подхода, отставание от Google Translate по функциональности остаётся заметным. На странице ChatGPT Translate указано, что сервис поддерживает перевод загруженных изображений, однако на практике добавить изображение в поле перевода пока невозможно. На данный момент инструмент работает только с текстовым переводом на десктопе. В браузере на смартфоне доступен ввод текста с помощью микрофона.

 

Также отсутствует поддержка документов, рукописного текста, веб-сайтов и перевода разговоров в реальном времени — во всех этих направлениях Google Translate уже много лет занимает сильные позиции. Кроме того, сервис Google поддерживает значительно больше языков, чем ChatGPT Translate.

 

Ответ Google и возможное будущее рынка переводов

 

Тем временем Google продолжает активно развивать свои переводческие технологии. В прошлом месяце компания анонсировала масштабные обновления на базе Gemini, включая улучшенную обработку нюансированных выражений — идиом, сленга и локальных оборотов. Также была представлена бета-версия живого перевода речи «голос в голос» с использованием наушников и добавлены новые языки, ориентированные на обучение и развитие навыков.

 

Сегодня Google явно лидирует на рынке переводов. Однако ChatGPT Translate намекает на другое будущее — такое, где перевод будет не только точным, но и адаптированным под конкретную аудиторию и контекст общения. Если OpenAI расширит языковую поддержку и добавит мультимодальные возможности, этот тихий запуск может стать началом гораздо более масштабного продуктового противостояния с Google.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
783
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
55
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
20.01.26 | 18.37
ChatGPT Translate поддерживает перевод на более 50 языках   
ChatGPT Plus

OpenAI без лишнего шума запустила новый инструмент перевода под названием ChatGPT Translate. Он поддерживает более 50 языков и предлагает AI-управляемую настройку промптов

20.01.26 | 16.05
В Украине утвердили трудовые договоры онлайн на уровне закона  
верховная рада украины

Принятый за основу 15 января законопроект открывает возможность заключать трудовые договоры в электронном формате с использованием цифровой подписи

20.01.26 | 18.37
ChatGPT Translate поддерживает перевод на более 50 языках
20.01.26 | 16.05
В Украине утвердили трудовые договоры онлайн на уровне закона
20.01.26 | 13.04
MediaTek Dimensity 9500s и Dimensity 8500 — топовые процессоры для флагманских смартфонов
20.01.26 | 10.09
Rockstar запустила официальный маркетплейс модов для GTA Online и Red Dead Redemption 2
20.01.26 | 07.16
Продажи ПК выросли на 10 % несмотря на дефицит комплектующих
19.01.26 | 19.19
Google Translate будет выдавать по несколько вариантов перевода текста
19.01.26 | 16.25
Экшн камера Dreame Leaptic Cube с поддержкой 8K — конкурент GoPro?
19.01.26 | 13.20
Garmin Quatix 8 Pro — умные часы с сотовой связью для моряков
19.01.26 | 10.15
Мини ПК Lenovo Yoga Mini в корпусе шайбы получил процессоры Intel Core Ultra X7
19.01.26 | 07.03
Apple снова обогнала Samsung на рынке смартфонов
18.01.26 | 16.09
Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам
18.01.26 | 07.30
Doom запустили на мультиварке
17.01.26 | 15.59
На CES 2026 представлен первый в мире ультразвуковой кухонный нож для дома
17.01.26 | 12.25
YouTube добавила новые функции родительского контроля для украинских пользователей
17.01.26 | 09.08
Самые популярные статьи Википедии в 2025 году