ChatGPT Translate підтримує переклад більш ніж 50 мовами

OpenAI запустила новий інструмент перекладу під назвою ChatGPT Translate. Він підтримує більше 50 мов і пропонує AI-кероване налаштування промптів. Користувачі можуть вводити текст, диктувати його голосом або завантажувати зображення для перекладу.

Прямий конкурент Google Translate з акцентом на ІІ

Хоча чат-бот і раніше можна було використовувати для перекладу, окреме обслуговування позиціонується як прямий конкурент Google Translate. Інструмент робить акцент на тон і контекст, однак поки не підтримує переклад документів, веб-сайтів та зображень. На перший погляд, інтерфейс добре знайомий користувачам Google Translate: два текстові поля — для введення та результату, автоматичне визначення мови. Іншими словами, сервіс виконує майже всі базові функції, яких очікують від класичного перекладача.

Головна особливість — робота з текстом після перекладу

Ключова відмінність ChatGPT Translate полягає не так у самому перекладі, як у можливостях, які відкриваються після його отримання. У нижній частині інтерфейсу користувачам пропонуються кілька варіантів «однокнопкових» промптів, що дозволяють переформатувати перекладений текст.

Серед доступних опцій — зробити переклад плавнішим, переписати його у діловому чи офіційному стилі, спростити для дитини чи адаптувати для академічної аудиторії. Вибір будь-якого варіанту миттєво переносить користувача в основний інтерфейс ChatGPT з уже сформованим промптом, що відкриває шлях до більш глибокого налаштування за допомогою генеративного ІІ. Завдяки такому підходу ChatGPT Translate має яскраво виражений AI-first характер і виходить за рамки простого перекладу “мова – мова”.

Обмеження в порівнянні з Google Translate

Незважаючи на новизну підходу, відставання від Google Translate за функціональністю залишається помітним. На сторінці ChatGPT Translate зазначено, що сервіс підтримує переклад завантажених зображень, проте на практиці додати зображення до поля перекладу поки що неможливо. На даний момент інструмент працює тільки з текстовим перекладом на робочому столі. У браузері на смартфоні доступне введення тексту за допомогою мікрофона.

Також відсутня підтримка документів, рукописного тексту, веб-сайтів та перекладу розмов у реальному часі – у всіх цих напрямках Google Translate вже багато років посідає сильні позиції. Крім того, сервіс Google підтримує значно більше мов, ніж ChatGPT Translate.

Відповідь Google та можливе майбутнє ринку перекладів

Тим часом Google продовжує активно розвивати свої перекладацькі технології. Минулого місяця компанія анонсувала масштабні оновлення на базі Gemini, включаючи покращену обробку нюансованих виразів – ідіом, сленгу та локальних оборотів. Також було представлено бета-версію живого перекладу мови «голос у голос» з використанням навушників та додано нові мови, орієнтовані на навчання та розвиток навичок.

Сьогодні Google явно лідирує на ринку перекладів. Проте ChatGPT Translate натякає на інше майбутнє — таке, де переклад буде не лише точним, а й адаптованим під конкретну аудиторію та контекст спілкування. Якщо OpenAI розширить мовну підтримку та додасть мультимодальні можливості, цей тихий запуск може стати початком значно масштабнішого продуктового протистояння з Google.