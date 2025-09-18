ChatGPT получит родительский контроль

OpenAI представила специальную версию ChatGPT для пользователей младше 18 лет. Как сообщил генеральный директор компании Сэм Альтман в блоге, цель нововведения — повысить безопасность подростков при использовании чат-бота.

Если система определяет, что пользователь несовершеннолетний, он автоматически получает доступ к адаптированной версии ChatGPT. В ней заблокирован откровенный и сексуальный контент, а в редких случаях OpenAI может связаться с родителями или даже привлечь правоохранителей, если существует риск причинения подростком вреда самому себе.

Компания также разрабатывает новые инструменты для более точного определения возраста. В случаях сомнений ChatGPT будет по умолчанию предлагать подростковый режим. В ряде стран пользователям могут предложить подтвердить возраст с помощью паспорта или ID-карты.

Родительский контроль в ChatGPT

привязка своего аккаунта к детскому;

установка времени, когда чат-бот недоступен;

управление функциями и ограничениями;

получение уведомлений в случае признаков острого дистресса;

настройка стиля ответов чат-бота.

Запуск функции совпал с усиленным вниманием к безопасности подростков в интернете. Ранее семья одного подростка подала в суд на OpenAI, обвинив ChatGPT в причастности к его самоубийству. Кроме того, Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование в отношении OpenAI, Alphabet, Meta, xAI и Snap, чтобы выяснить, какие меры компании принимают для защиты детей и подростков, использующих чат-ботов как «цифровых компаньонов».