ChatGPT получит родительский контроль18.09.25
OpenAI представила специальную версию ChatGPT для пользователей младше 18 лет. Как сообщил генеральный директор компании Сэм Альтман в блоге, цель нововведения — повысить безопасность подростков при использовании чат-бота.
Если система определяет, что пользователь несовершеннолетний, он автоматически получает доступ к адаптированной версии ChatGPT. В ней заблокирован откровенный и сексуальный контент, а в редких случаях OpenAI может связаться с родителями или даже привлечь правоохранителей, если существует риск причинения подростком вреда самому себе.
Компания также разрабатывает новые инструменты для более точного определения возраста. В случаях сомнений ChatGPT будет по умолчанию предлагать подростковый режим. В ряде стран пользователям могут предложить подтвердить возраст с помощью паспорта или ID-карты.
Родительский контроль в ChatGPT
- привязка своего аккаунта к детскому;
- установка времени, когда чат-бот недоступен;
- управление функциями и ограничениями;
- получение уведомлений в случае признаков острого дистресса;
- настройка стиля ответов чат-бота.
Запуск функции совпал с усиленным вниманием к безопасности подростков в интернете. Ранее семья одного подростка подала в суд на OpenAI, обвинив ChatGPT в причастности к его самоубийству. Кроме того, Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование в отношении OpenAI, Alphabet, Meta, xAI и Snap, чтобы выяснить, какие меры компании принимают для защиты детей и подростков, использующих чат-ботов как «цифровых компаньонов».
