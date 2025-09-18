ChatGPT отримає батьківський контроль

OpenAI представила спеціальну версію ChatGPT для користувачів віком до 18 років. Як повідомив генеральний директор компанії Сем Альтман у блозі, мета нововведення – підвищити безпеку підлітків при використанні чат-бота.

Якщо система визначає, що користувач є неповнолітнім, він автоматично отримує доступ до адаптованої версії ChatGPT. У ній заблоковано відвертий і сексуальний контент, а в окремих випадках OpenAI може зв’язатися з батьками або навіть залучити правоохоронців, якщо існує ризик заподіяння підлітком шкоди самому собі.

Компанія також розробляє нові інструменти для точного визначення віку. У разі сумнівів ChatGPT за промовчанням пропонуватиме підлітковий режим. У багатьох країнах користувачам можуть запропонувати підтвердити вік за допомогою паспорта або ID-картки.

Батьківський контроль у ChatGPT

прив’язка свого облікового запису до дитячого;

встановлення часу, коли чат-бот недоступний;

управління функціями та обмеженнями;

отримання повідомлень у разі ознак гострого дистресу;

налаштування стилю відповідей чат-бота.

Запуск функції збігся з посиленою увагою до безпеки підлітків в Інтернеті. Раніше сім’я одного підлітка подала до суду на OpenAI, звинувативши ChatGPT у причетності до його самогубства. Крім того, Федеральна торгова комісія США (FTC) розпочала розслідування щодо OpenAI, Alphabet, Meta, xAI та Snap, щоб з’ясувати, які заходи компанії вживають для захисту дітей та підлітків, які використовують чат-ботів як «цифрових компаньйонів».