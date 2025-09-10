Часы Amazfit T-Rex 3 Pro получили AMOLED-дисплей, фонарик и автономность 25 дней

Компания Amazfit официально анонсировала свой новый флагманский защищённый смарт-часы — T-Rex 3 Pro. После слухов и утечек устройство дебютировало в Европе. Часы доступны в трёх цветах и двух размерах корпуса — 44 мм и 48 мм.

Младшая версия оснащена 1,32-дюймовым AMOLED-экраном, старшая — 1,5-дюймовым. В обоих случаях заявлена пиковая яркость до 3000 нит, что на тысячу больше по сравнению с прошлым поколением. Дисплей прикрыт сапфировым стеклом, устойчивым к ударам и царапинам.

Автономность Amazfit T-Rex 3 Pro зависит от модели: версия на 44 мм получила батарею 640 мА·ч и работает до 19 дней при стандартном использовании, а 48-мм вариант с аккумулятором 700 мА·ч способен проработать до 25 дней.

Корпус смарт-часов выполнен с титановым безелем и кнопками, что подчёркивает «тактический» дизайн. Встроенный фонарик может использоваться как обычный источник света или для подачи SOS-сигнала. Также поддерживаются Bluetooth-звонки — для этого предусмотрены микрофон и динамики.

Amazfit T-Rex 3 Pro предлагают более 180 спортивных режимов, усовершенствованную GPS-навигацию с поддержкой шести спутниковых систем и новую технологию BioCharge Energy для мониторинга состояния организма.

Модель 48 мм в цвете Tactical Black уже доступна в Европе по цене €399,90. Варианты Black/Gold поступят в продажу 25 сентября 2025 года, а версии 44 мм в цветах Black/Gold и Gold/Gray появятся позже по аналогичной цене.