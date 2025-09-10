09.09.25
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Logitech MX Vertical mouse

Розповімо про досвід експлуатації вертикальної мишки Logitech MX Vertical. Чи довго звикати, що в ній нестандартні і наскільки не ергономічні звичайні миші?