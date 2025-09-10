Годинник Amazfit T-Rex 3 Pro отримав AMOLED-дисплей, ліхтарик і автономність 25 днів10.09.25
Компанія Amazfit офіційно анонсувала свій новий флагманський захищений смарт-годинник – T-Rex 3 Pro. Після чуток та витоків пристрій дебютував у Європі. Годинник доступний у трьох кольорах і двох розмірах корпусу – 44 мм і 48 мм.
Молодша версія оснащена 1,32-дюймовим AMOLED-екраном, старша – 1,5-дюймовим. В обох випадках заявлено пікову яскравість до 3000 ниток, що на тисячу більше у порівнянні з минулим поколінням. Дисплей прикритий сапфіровим склом, стійким до ударів та подряпин.
Автономність Amazfit T-Rex 3 Pro залежить від моделі: версія на 44 мм отримала батарею 640 мА·год і працює до 19 днів при стандартному використанні, а 48-мм варіант з акумулятором 700 мА·год здатний пропрацювати до 25 днів.
Корпус смарт-годин виконаний з титановим безелем та кнопками, що підкреслює тактичний дизайн. Вбудований ліхтарик може використовуватися як звичайне джерело світла або для подачі сигналу SOS. Також підтримуються Bluetooth-дзвінки – для цього передбачені мікрофон та динаміки.
Amazfit T-Rex 3 Pro пропонують понад 180 спортивних режимів, вдосконалену GPS-навігацію з підтримкою шести супутникових систем та нову технологію BioCharge Energy для моніторингу стану організму.
Модель 48 мм у кольорі Tactical Black вже доступна у Європі за ціною €399,90. Варіанти Black/Gold надійдуть у продаж 25 вересня 2025 року, а версії 44 мм у кольорах Black/Gold та Gold/Gray з’являться пізніше за аналогічною ціною.
