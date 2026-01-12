CES 2026: Samsung показала гибкий экран OLED без складки    

CES 2026: Samsung показала гибкий экран OLED без складки12.01.26
CES 2026 Samsung продемонстрировала технологию, которой давно ждали поклонники складных смартфонов, — OLED-дисплей без заметной складки. То, что в течение лет считалось неизбежным компромиссом таких устройств, исчезло из виду. По крайней мере, на уровне демонстрационной технологии это выглядит как конец эпохи «взлома посреди экрана».
Проблема складки всегда являлась следствием ограничений материалов и конструкции. Производители пытались уменьшить ее видимость, меняя шарниры, делая корпуса тоньше и экспериментируя со слоями защитных покрытий, однако полностью устранить дефект не удавалось. Именно это, по многочисленным сообщениям, долгое время сдерживало Apple от выхода на рынок со складывающимся iPhone. Теперь, похоже, технический барьер преодолен.
Во время выставки Samsung показала прототип складывающегося смартфона с полностью развернутым дисплеем без видимых артефактов в месте сгиба. Изображение устройства было опубликовано инсайдером Ice Universe. На фото смартфон лежит на ровной поверхности, и с такого ракурса складку действительно невозможно разглядеть. В то же время Samsung не раскрыла детали технологии и не объяснила, какие именно материалы или конструктивные решения позволили добиться такого результата.
Ранее появлялась информация, что Apple при разработке iPhone Fold сталкивалась с трудностями, связанными именно со складкой, и тестировала разные варианты ультратонкого гибкого стекла. Прямых подтверждений этому нет, однако не исключено, что Apple и Samsung параллельно работали над подобными подходами. Тем более что Samsung, по слухам, готовит свой складной смартфон в формате Wide Fold, похожем на паспорт, релиз которого ожидают осенью 2026 года как конкурента iPhone Fold.
В то же время, Ice Universe обращает внимание на важный нюанс: дисплей без складки остается дорогим в производстве. Его появление в серийных смартфонах возможно только при условии, что подразделение Samsung Mobile Experience согласится платить за эту технологию гораздо больше. Этот вопрос усугубляется ростом стоимости компонентов, в частности DRAM, что, по сообщениям, может привести к повышению цен на линейку Galaxy S26, а также на будущие Galaxy Fold8 и Galaxy Flip8.
В результате ситуация выглядит следующим образом: технология уже готова, но экономическая целесообразность ее массового внедрения остается под вопросом. Поэтому первым коммерческим смартфоном без видимой складки, вероятно, станет iPhone Fold, а не новое поколение Galaxy Fold. Для Samsung это скорее свидетельство того, что рынок складных смартфонов входит в более зрелую фазу развития, чем признак технологического поражения.
