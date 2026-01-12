CES 2026: Samsung показала гнучкий екран OLED без складки

CES 2026 Samsung продемонструвала технологію, на яку давно чекали шанувальники складаних смартфонів, — OLED-дисплей без помітної складки. Те, що протягом років вважалося неминучим компромісом таких пристроїв, зникло з поля зору. Принаймні на рівні демонстраційної технології це виглядає як кінець епохи «зламування посеред екрану».

Проблема складки завжди була наслідком обмежень матеріалів та конструкції. Виробники намагалися зменшити її видимість, змінюючи шарніри, роблячи корпуси тоншими та експериментуючи з шарами захисних покриттів, проте повністю усунути дефект не вдавалося. Саме це, за численними повідомленнями, довгий час стримувало Apple від виходу на ринок зі iPhone, що складається. Тепер, схоже, технічного бар’єра подолано.

Під час виставки Samsung показала прототип смартфона, що складається, з повністю розгорнутим дисплеєм без видимих ​​артефактів у місці згину. Зображення пристрою опубліковано інсайдером Ice Universe. На фото смартфон лежить на рівній поверхні, і з такого ракурсу складку насправді неможливо розглянути. У той же час Samsung не розкрила деталі технології і не пояснила, які саме матеріали чи конструктивні рішення дозволили досягти такого результату.

Раніше з’являлася інформація, що Apple при розробці iPhone Fold стикалася з труднощами, пов’язаними саме зі складкою, і тестувала різні варіанти гнучкого скла. Прямих підтверджень цьому немає, проте не виключено, що Apple та Samsung паралельно працювали над подібними підходами. Тим більше що Samsung, за чутками, готує свій доладний смартфон у форматі Wide Fold, схожому на паспорт, реліз якого очікують восени 2026 року як конкурента iPhone Fold.

У той же час Ice Universe звертає увагу на важливий нюанс: дисплей без складки залишається дорогим у виробництві. Його поява в серійних смартфонах можлива лише за умови, що підрозділ Samsung Mobile Experience погодиться платити за цю технологію набагато більше. Це питання посилюється зростанням вартості компонентів, зокрема DRAM, що, за повідомленнями, може призвести до підвищення цін на лінійку Galaxy S26, а також на майбутні Galaxy Fold8 та Galaxy Flip8.

У результаті ситуація виглядає так: технологія вже готова, але економічна доцільність її масового впровадження залишається під питанням. Тому першим комерційним смартфоном без видимої складки, мабуть, стане iPhone Fold, а не нове покоління Galaxy Fold. Для Samsung це скоріше свідчення того, що ринок складних смартфонів входить до більш зрілої фази розвитку, ніж ознака технологічного ураження.