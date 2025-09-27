Casio выпустила пушистого робота Moflin с ИИ

Casio представила в США и Великобритании своего необычного робота-компаньона Moflin — мягкого «пушистика» с искусственным интеллектом, который имитирует емоции живого существа. Устройство позиционируется как современный аналог Тамагочи или «триббла» из «Звёздного пути», но з акцентом на адаптивное поведение и персонализированное взаимодействие.

Moflin выполнен в мягком корпусе и реагирует на прикосновения, свет и голос через встроенный микрофон. Он способен двигаться, наклонять голову и демонстрировать широкий спектр состояний — от радости и возбуждения до тревожности или одиночества. Поведение робота формируется алгоритмами эмоциональной модели: ласка или разговор вызывают «позитивную» реакцию, а игнорирование или резкие движения — «негативную». Casio утверждает, что с течением времени устройство может «привязываться» к владельцу, подстраивая свои реакции под стиль общения.

Робот работает до пяти часов на одном заряде, а для подзарядки используется специальная док-станция в виде «кроватки». Moflin чувствителен к условиям среды: температура эксплуатации должна оставаться в диапазоне от +5 до +35 °C при влажности не выше 80%. Производитель отдельно предупреждает, что устройство нельзя мочить или подвергать экстремальным температурам.

Компания отмечает, что такой «эмоциональный» ИИ-компаньон может быть полезен людям, испытывающим стресс или одиночество, создавая ощущение присутствия питомца без необходимости ухода. В то же время эксперты поднимают вопросы о приватности и потенциальных психологических рисках: устройство собирает голосовые данные для анализа, и пока остаётся неясным, как именно они обрабатываются.

После японского релиза Moflin теперь официально доступен на американском и британском рынках. В США его цена составляет $429, а в Великобритании — £369.