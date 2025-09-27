Casio випустила пухнастого робота Moflin з ШІ27.09.25
Casio представила у США та Великобританії свого незвичайного робота-компаньйона Moflin — м’якого «пушистика» зі штучним інтелектом, який імітує емоції живої істоти. Пристрій позиціонується як сучасний аналог Тамагочі або «триббла» із «Зоряного шляху», але з акцентом на адаптивну поведінку та персоналізовану взаємодію.
Moflin виконаний у м’якому корпусі та реагує на дотик, світло та голос через вбудований мікрофон. Він здатний рухатися, нахиляти голову та демонструвати широкий спектр станів — від радості та збудження до тривожності чи самотності. Поведінка робота формується алгоритмами емоційної моделі: ласка чи розмова викликають «позитивну» реакцію, а ігнорування чи різкі рухи – «негативну». Casio стверджує, що з часом пристрій може прив’язуватися до власника, підлаштовуючи свої реакції під стиль спілкування.
Робот працює до п’ятої години на одному заряді, а для підзарядки використовується спеціальна док-станція у вигляді «ліжечка». Moflin є чутливим до умов середовища: температура експлуатації повинна залишатися в діапазоні від +5 до +35 °C при вологості не вище 80%. Виробник окремо попереджає, що пристрій не можна мочити або піддавати екстремальним температурам.
Компанія зазначає, що такий «емоційний» ШІ-компаньйон може бути корисним людям, які відчувають стрес або самотність, створюючи відчуття присутності вихованця без необхідності догляду. У той же час експерти порушують питання про приватність та потенційні психологічні ризики: пристрій збирає голосові дані для аналізу, і поки залишається неясним, як саме вони обробляються.
Після японського релізу Moflin тепер офіційно доступний на американському та британському ринках. У його ціна становить $429, а Великобританії — £369.
