Бюджетный монитор Redmi Monitor A27U c 27-дюймовым 4K-экраном поддерживает HDR10

Xiaomi представила новый бюджетный монитор под брендом Redmi под названием Redmi Monitor A27U. Этот 27-дюймовый IPS-дисплей имеет разрешение 3840×2160 пикселей, частоту обновления 60 Гц и время отклика 6 мс. Монитор обеспечивает высокую точность цветопередачи с рейтингом ΔE<1, охватывая 95% цветового пространства DCI-P3 и 100% цветового пространства sRGB.

Redmi Monitor A27U сертифицирован TÜV Rheinland Low Blue Light и оснащён технологией Xiaomi Qingshan Eye Care, которая снижает нагрузку на глаза при длительном использовании. Устройство поддерживает HDR10 и 10-битные цвета, а также оснащено портами HDMI 2.0 и DP 1.4. Монитор поставляется с регулируемой подставкой по высоте и наклону, и его стоимость в Китае составляет $167.

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Lenovo анонсировала игровой монитор Legion R27qc-30, который оснащён изогнутой VA-панелью с диагональю 27 дюймов и разрешением 2K. Монитор имеет частоту обновления 180 Гц, что делает его отличным выбором для геймеров, а кривизна 1500R усиливает эффект погружения.

Соотношение сторон экрана составляет 16:9, а время отклика – всего 0,5 мс, что минимизирует задержки и размытие изображения.

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync, что обеспечивает плавную смену кадров без разрывов и артефактов. Контрастность экрана составляет 1000:1, а сертификация TÜV Rheinland подтверждает снижение нагрузки на глаза.

Lenovo Legion R27qc-30 оснащён различными портами и регулируемой подставкой, позволяющей настраивать угол наклона и высоту монитора. Вес устройства составляет 6,1 кг. Сейчас его можно приобрести в Китае за 195 долларов, однако информация о доступности на глобальном рынке пока отсутствует.

ASUS начала принимать заказы на игровой монитор ROG Swift OLED PG32UCDP. Этот 31,5-дюймовый дисплей оснащен WOLED-матрицей с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 240 Гц.

Главной особенностью новинки является поддержка двух режимов работы: в режиме с разрешением 1920×1080 пикселей максимальная частота обновления увеличивается до 480 Гц. Эта функция должна особенно заинтересовать киберспортсменов и любителей динамичных игр.

Монитор ROG Swift OLED PG32UCDP оснащен временем отклика 0,03 мс (от серого до серого), пиковой яркостью 1300 кд/м² и охлаждения, снижающей риск выгорания OLED-панели. Устройство также имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 True Black и охватывает 99% цветовой гаммы DCI-P3.

Acer представила новый монитор Predator X32 X3 QD-OLED, оснащённый 31.5-дюймовым дисплеем с QD-OLED-матрицей. Устройство поддерживает технологию HDR10 и сертифицировано по стандарту VESA DisplayHDR True Black 400. Разрешение экрана составляет 4K, частота обновления достигает 240 Гц, а кривизна панели равна 1700R.

Монитор оборудован KVM-переключателем, который позволяет управлять несколькими устройствами с помощью одной клавиатуры и мыши, а также встроенными динамиками мощностью 5 Вт. В числе доступных портов – два DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 1 Type-B и один USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и мощностью зарядки до 65 Вт.