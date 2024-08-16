Бюджетний монітор Redmi Monitor A27U з 27-дюймовим екраном 4K підтримує HDR10

Компанія Xiaomi представила новий бюджетний монітор під брендом Redmi під назвою Redmi Monitor A27U. Цей 27-дюймовий IPS-дисплей має роздільну здатність 3840×2160 пікселів, частоту оновлення 60 Гц і час відгуку 6 мс. Монітор забезпечує високу точність передачі кольору з рейтингом ΔE<1, покриваючи 95% колірного простору DCI-P3 і 100% колірного простору sRGB.

Redmi Monitor A27U сертифікований TÜV Rheinland Low Blue Light і оснащений технологією Xiaomi Qingshan Eye Care, яка зменшує навантаження на очі під час тривалого використання. Пристрій підтримує HDR10 і 10-бітні кольори, а також оснащений портами HDMI 2.0 і DP 1.4. Монітор поставляється з підставкою, що регулюється по висоті та нахилу, а його ціна в Китаї становить 167 доларів.

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Lenovo анонсувала ігровий монітор Legion R27qc-30, який оснащений вигнутою VA-панеллю з діагоналлю 27 дюймів і роздільною здатністю 2K. Монітор має частоту оновлення 180 Гц, що робить його чудовим вибором для геймерів, а кривизна 1500R посилює ефект занурення.

Співвідношення сторін екрану становить 16:9, а час відгуку всього 0,5 мс, що мінімізує затримки і розмитість зображення.

Монітор підтримує технологію AMD FreeSync, яка забезпечує плавну зміну кадрів без розривів і артефактів. Контрастність екрану становить 1000:1, а сертифікат TÜV Rheinland підтверджує зниження навантаження на очі.

Lenovo Legion R27qc-30 оснащений різними портами і регульованою підставкою, що дозволяє регулювати кут і висоту монітора. Вага пристрою 6,1 кг. На даний момент його можна придбати в Китаї за 195 доларів, але інформації про глобальну доступність поки немає.

ASUS розпочала прийом замовлень на ігровий монітор ROG Swift OLED PG32UCDP. Цей 31,5-дюймовий дисплей оснащений WOLED-матрицею з роздільною здатністю 3840×2160 пікселів і частотою оновлення 240 Гц.

Головною особливістю новинки є підтримка двох режимів роботи: в режимі з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів максимальна частота оновлення збільшується до 480 Гц. Ця функція повинна особливо зацікавити e- спортсмени та любителі динамічних ігор.

Монітор ROG Swift OLED PG32UCDP оснащений часом відгуку 0,03 мс (від сірого до сірого), піковою яскравістю 1300 кд/м² і охолодженням, що знижує ризик вигоряння OLED-панелі. Пристрій також має сертифікат VESA DisplayHDR 400 True Black охоплює 99% колірної гами DCI-P3.

Acer представила новий монітор Predator X32 X3 QD-OLED, оснащений 31,5-дюймовим дисплеєм з матрицею QD-OLED. Пристрій підтримує технологію HDR10 і сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 400. Роздільна здатність екрану становить 4K, частота оновлення досягає 240 Гц, а кривизна панелі становить 1700R.

Монітор оснащений KVM-перемикачем, що дозволяє керувати декількома пристроями за допомогою однієї клавіатури та миші, а також вбудованими динаміками потужністю 5 Вт. Серед доступних портів два DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1. , два USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 1 Type-B і один USB Type-C з підтримкою альтернативного режиму DisplayPort і потужністю заряджання до 65 Вт.