Игровой монитор Lenovo Legion R27qc-30 с изогнутым 2K-экраном 180 Гц стоит $195

Компания Lenovo анонсировала игровой монитор Legion R27qc-30, который оснащён изогнутой VA-панелью с диагональю 27 дюймов и разрешением 2K. Монитор имеет частоту обновления 180 Гц, что делает его отличным выбором для геймеров, а кривизна 1500R усиливает эффект погружения.

Соотношение сторон экрана составляет 16:9, а время отклика – всего 0,5 мс, что минимизирует задержки и размытие изображения.

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync, что обеспечивает плавную смену кадров без разрывов и артефактов. Контрастность экрана составляет 1000:1, а сертификация TÜV Rheinland подтверждает снижение нагрузки на глаза.

Lenovo Legion R27qc-30 оснащён различными портами и регулируемой подставкой, позволяющей настраивать угол наклона и высоту монитора. Вес устройства составляет 6,1 кг. Сейчас его можно приобрести в Китае за 195 долларов, однако информация о доступности на глобальном рынке пока отсутствует.

Другие модели Леново

Этим летом компания Lenovo также анонсировала новый игровой монитор под брендом Lecoo, который получил название Lecoo K2739GQL. Этот монитор оснащен 27-дюймовым Fast IPS-дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 360 Гц. Он поддерживает технологии Adaptive Sync и G-SYNC, что обеспечивает плавный игровой процесс без разрывов и задержек.

Основные характеристики Lecoo K2739GQL включают:

Угол обзора: 178 градусов

Яркость: 400 нит

Контрастность: 1000:1

Поддержка 10-битных цветов

Цветовое покрытие: 134.44% sRGB и 101.21% DCI-P3

Время отклика панели: 1 мс

Монитор весит 6.9 кг и оборудован несколькими портами, включая HDMI 2.1, DP 1.4, USB-A 3.0, USB-B 3.0 и разъём 3.5 мм. Он также поставляется с регулируемой подставкой, что позволяет настроить его под индивидуальные предпочтения пользователя.

Lecoo K2739GQL уже доступен для покупки в Китае по цене $689.