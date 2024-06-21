Игровой монитор Lenovo Lecoo K2739GQL с Fast IPS экраном диагональю 27 дюймов поддерживает 360 Гц

Компания Lenovo анонсировала новый игровой монитор под брендом Lecoo, который получил название Lecoo K2739GQL. Этот монитор оснащен 27-дюймовым Fast IPS-дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 360 Гц. Он поддерживает технологии Adaptive Sync и G-SYNC, что обеспечивает плавный игровой процесс без разрывов и задержек.

Основные характеристики Lecoo K2739GQL включают:

Угол обзора: 178 градусов

178 градусов Яркость: 400 нит

400 нит Контрастность: 1000:1

1000:1 Поддержка 10-битных цветов

Цветовое покрытие: 134.44% sRGB и 101.21% DCI-P3

134.44% sRGB и 101.21% DCI-P3 Время отклика панели: 1 мс

Монитор весит 6.9 кг и оборудован несколькими портами, включая HDMI 2.1, DP 1.4, USB-A 3.0, USB-B 3.0 и разъём 3.5 мм. Он также поставляется с регулируемой подставкой, что позволяет настроить его под индивидуальные предпочтения пользователя.

Lecoo K2739GQL уже доступен для покупки в Китае по цене $689.