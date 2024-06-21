Ігровий монітор Lenovo Lecoo K2739GQL із Fast IPS екраном діагоналлю 27 дюймів підтримує 360 Гц

Компанія Lenovo анонсувала новий ігровий монітор під брендом Lecoo, який отримав назву Lecoo K2739GQL. Цей монітор оснащений 27-дюймовим Fast IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів і частотою оновлення 360 Гц. Він підтримує технології Adaptive Sync та G-SYNC, що забезпечує плавний ігровий процес без розривів та затримок.

Основні характеристики Lecoo K2739GQL включають:

Кут огляду: 178 градусів

178 градусів Яскравість: 400 ниток

400 ниток Контрастність: 1000:1

1000:1 Підтримка 10-бітових кольорів

Колірне покриття: 134.44% sRGB та 101.21% DCI-P3

134.44% sRGB та 101.21% DCI-P3 Час відгуку панелі: 1 мс

Монітор важить 6.9 кг та обладнаний кількома портами, включаючи HDMI 2.1, DP 1.4, USB-A 3.0, USB-B 3.0 та роз’єм 3.5 мм. Він також поставляється з регульованою підставкою, що дозволяє налаштувати його під індивідуальні уподобання користувача.

Lecoo K2739GQL вже доступний для покупки в Китаї за ціною 689 доларів.