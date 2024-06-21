Ігровий монітор Lenovo Lecoo K2739GQL із Fast IPS екраном діагоналлю 27 дюймів підтримує 360 Гц21.06.24
Компанія Lenovo анонсувала новий ігровий монітор під брендом Lecoo, який отримав назву Lecoo K2739GQL. Цей монітор оснащений 27-дюймовим Fast IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів і частотою оновлення 360 Гц. Він підтримує технології Adaptive Sync та G-SYNC, що забезпечує плавний ігровий процес без розривів та затримок.
Основні характеристики Lecoo K2739GQL включають:
- Кут огляду: 178 градусів
- Яскравість: 400 ниток
- Контрастність: 1000:1
- Підтримка 10-бітових кольорів
- Колірне покриття: 134.44% sRGB та 101.21% DCI-P3
- Час відгуку панелі: 1 мс
Монітор важить 6.9 кг та обладнаний кількома портами, включаючи HDMI 2.1, DP 1.4, USB-A 3.0, USB-B 3.0 та роз’єм 3.5 мм. Він також поставляється з регульованою підставкою, що дозволяє налаштувати його під індивідуальні уподобання користувача.
Lecoo K2739GQL вже доступний для покупки в Китаї за ціною 689 доларів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Поки що Android Auto це здебільшого про комфорт та безпеку використання даних зі смартфона під час водіння. Але чи може розважальна система автомобіля стати більш корисною?
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Stalker 5.0 – незабаром анонс у Росії. Морський безпілотник Stalker 5.0 оснащений Starlink та 150 кг вибухівкивійна події в Україні розробка
Безпілотник Stalker 5.0 оснащений супутниковим інтернетом Starlink, що забезпечує стабільний зв’язок та керування на значних відстанях.
Ігровий монітор Lenovo Lecoo K2739GQL із Fast IPS екраном діагоналлю 27 дюймів підтримує 360 ГцLenovo монiтор
Lenovo анонсувала новий ігровий монітор під брендом Lecoo, який отримав назву Lecoo K2739GQL. Цей монітор оснащений 27-дюймовим Fast IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2560×1440