Ігровий монітор Lenovo Legion R27qc-30 із вигнутим 2K-екраном 180 Гц коштує $195

Компанія Lenovo анонсувала ігровий монітор Legion R27qc-30, який оснащений вигнутою VA-панеллю з діагоналлю 27 дюймів та роздільною здатністю 2K. Монітор має частоту оновлення 180 Гц, що робить його чудовим вибором для геймерів, а кривизна 1500R посилює ефект занурення.

Співвідношення сторін екрану становить 16:9, а час відгуку – лише 0,5 мс, що мінімізує затримки та розмиття зображення.

Монітор підтримує технологію AMD FreeSync, що забезпечує плавну зміну кадрів без розривів та артефактів. Контрастність екрану складає 1000:1, а сертифікація TÜV Rheinland підтверджує зниження навантаження на очі.

Lenovo Legion R27qc-30 оснащений різними портами та регульованою підставкою, що дозволяє настроювати кут нахилу та висоту монітора. Вага пристрою складає 6,1 кг. Наразі його можна придбати в Китаї за 195 доларів, проте інформація про доступність на глобальному ринку поки що відсутня.

Інші моделі моніторів Леново

Цього літа компанія Lenovo також анонсувала новий ігровий монітор під брендом Lecoo, який отримав назву Lecoo K2739GQL. Цей монітор оснащений 27-дюймовим Fast IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів і частотою оновлення 360 Гц. Він підтримує технології Adaptive Sync і G-SYNC, що забезпечує плавний ігровий процес без розривів та затримок.

Основні характеристики Lecoo K2739GQL включають:

Кут огляду: 178 градусів

Яскравість: 400 ниток

Контрастність: 1000:1

Підтримка 10-бітових кольорів

Колірне покриття: 134.44% sRGB і 101.21% DCI-P3

Час відгуку панелі: 1 мс

Монітор важить 6.9 кг та обладнаний кількома портами, включаючи HDMI 2.1, DP 1.4, USB-A 3.0, USB-B 3.0 та роз’єм 3.5 мм. Він також поставляється з регульованою підставкою, що дозволяє налаштувати його під індивідуальні уподобання користувача.

Lecoo K2739GQL вже доступний для покупки в Китаї за ціною 689 доларів.