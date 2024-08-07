Монітор ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP підтримує два режими роботи – 4K при 240 Гц та Full HD з 480 Гц

ASUS почала приймати замовлення на ігровий монітор ROG Swift OLED PG32UCDP. Цей 31,5-дюймовий дисплей оснащений WOLED-матрицею з роздільною здатністю 3840×2160 пікселів та частотою оновлення 240 Гц.

Головною особливістю новинки є підтримка двох режимів роботи: у режимі з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів максимальна частота оновлення збільшується до 480 Гц. Ця функція має особливо зацікавити кіберспортсменів та любителів динамічних ігор.

Монітор ROG Swift OLED PG32UCDP характерний часом відгуку 0,03 мс (від сірого до сірого), пікової яскравістю 1300 кд/м² та охолодження, що знижує ризик вигоряння OLED-панелі. Пристрій має сертифікат VESA DisplayHDR 400 True Black і охоплює 99% колірної гами DCI-P3.

Монітор підтримує технологію AMD FreeSync Premium Pro та пройшов сертифікацію Nvidia G-Sync Compatible. ASUS надає на пристрій трирічну гарантію, включаючи захист від вигоряння матриці.

У закордонних магазинах ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP доступний за ціною від $1299. Рекомендовану ціну для українського ринку буде оголошено пізніше.