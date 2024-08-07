Монитор ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP поддерживает два режима работы — 4K при 240 Гц и Full HD с 480 Гц07.08.24
ASUS начала принимать заказы на игровой монитор ROG Swift OLED PG32UCDP. Этот 31,5-дюймовый дисплей оснащен WOLED-матрицей с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 240 Гц.
Главной особенностью новинки является поддержка двух режимов работы: в режиме с разрешением 1920×1080 пикселей максимальная частота обновления увеличивается до 480 Гц. Эта функция должна особенно заинтересовать киберспортсменов и любителей динамичных игр.
Монитор ROG Swift OLED PG32UCDP оснащен временем отклика 0,03 мс (от серого до серого), пиковой яркостью 1300 кд/м² и охлаждения, снижающей риск выгорания OLED-панели. Устройство также имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 True Black и охватывает 99% цветовой гаммы DCI-P3.
Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro и прошел сертификацию Nvidia G-Sync Compatible. ASUS предоставляет на устройство трехлетнюю гарантию, включая защиту от выгорания матрицы.
В зарубежных магазинах ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP доступен по цене от $1299. Рекомендованная цена для украинского рынка будет объявлена позже.
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