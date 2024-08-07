Монитор ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP поддерживает два режима работы — 4K при 240 Гц и Full HD с 480 Гц

ASUS начала принимать заказы на игровой монитор ROG Swift OLED PG32UCDP. Этот 31,5-дюймовый дисплей оснащен WOLED-матрицей с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 240 Гц.

Главной особенностью новинки является поддержка двух режимов работы: в режиме с разрешением 1920×1080 пикселей максимальная частота обновления увеличивается до 480 Гц. Эта функция должна особенно заинтересовать киберспортсменов и любителей динамичных игр.

Монитор ROG Swift OLED PG32UCDP оснащен временем отклика 0,03 мс (от серого до серого), пиковой яркостью 1300 кд/м² и охлаждения, снижающей риск выгорания OLED-панели. Устройство также имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 True Black и охватывает 99% цветовой гаммы DCI-P3.

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro и прошел сертификацию Nvidia G-Sync Compatible. ASUS предоставляет на устройство трехлетнюю гарантию, включая защиту от выгорания матрицы.

В зарубежных магазинах ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP доступен по цене от $1299. Рекомендованная цена для украинского рынка будет объявлена позже.