Вигнутий ігровий монітор Acer Predator X32 X3 QD-OLED із 4K-екраном частотою 240 Гц оцінили у $1200

Компанія Acer представила новий монітор Predator X32 X3 QD-OLED, оснащений 31.5-дюймовим дисплеєм із QD-OLED-матрицею. Пристрій підтримує технологію HDR10 і сертифіковано за стандартом VESA DisplayHDR True Black 400. В назві DisplayHDR 400, 600 і 1000 цифри означають пікову яскравість у нитах.

Роздільна здатність екрану становить 4K, частота оновлення досягає 240 Гц, а кривизна панелі дорівнює 1700R.

Монітор обладнаний KVM-перемикачем, який дозволяє керувати кількома пристроями за допомогою однієї клавіатури та миші, а також вбудованими динаміками потужністю 5 Вт. Серед доступних портів – два DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 1 Type-B та один USB Type-C з підтримкою DisplayPort Alt Mode та потужністю зарядки до 65 Вт.

Acer Predator X32 X3 QD-OLED оснащений регульованою підставкою, що дозволяє настроювати висоту та кут нахилу екрану для максимального комфорту. Монітор вже доступний для покупки за ціною $1,199.99.