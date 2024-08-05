Изогнутый игровой монитор Acer Predator X32 X3 QD-OLED с 4K-экраном частотой 240 Гц оценили в $1200

Компания Acer представила новый монитор Predator X32 X3 QD-OLED, оснащённый 31.5-дюймовым дисплеем с QD-OLED-матрицей. Устройство поддерживает технологию HDR10 и сертифицировано по стандарту VESA DisplayHDR True Black 400. Разрешение экрана составляет 4K, частота обновления достигает 240 Гц, а кривизна панели равна 1700R.

Монитор оборудован KVM-переключателем, который позволяет управлять несколькими устройствами с помощью одной клавиатуры и мыши, а также встроенными динамиками мощностью 5 Вт. В числе доступных портов – два DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 1 Type-B и один USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и мощностью зарядки до 65 Вт.

Acer Predator X32 X3 QD-OLED оснащён регулируемой подставкой, позволяющей настраивать высоту и угол наклона экрана для максимального комфорта. Монитор уже доступен для покупки по цене $1,199.99.