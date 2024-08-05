Изогнутый игровой монитор Acer Predator X32 X3 QD-OLED с 4K-экраном частотой 240 Гц оценили в $120005.08.24
Компания Acer представила новый монитор Predator X32 X3 QD-OLED, оснащённый 31.5-дюймовым дисплеем с QD-OLED-матрицей. Устройство поддерживает технологию HDR10 и сертифицировано по стандарту VESA DisplayHDR True Black 400. Разрешение экрана составляет 4K, частота обновления достигает 240 Гц, а кривизна панели равна 1700R.
Монитор оборудован KVM-переключателем, который позволяет управлять несколькими устройствами с помощью одной клавиатуры и мыши, а также встроенными динамиками мощностью 5 Вт. В числе доступных портов – два DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 1 Type-B и один USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и мощностью зарядки до 65 Вт.
Acer Predator X32 X3 QD-OLED оснащён регулируемой подставкой, позволяющей настраивать высоту и угол наклона экрана для максимального комфорта. Монитор уже доступен для покупки по цене $1,199.99.
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Изогнутый игровой монитор Acer Predator X32 X3 QD-OLED с 4K-экраном частотой 240 Гц оценили в $12004K Acer монитор
Монитор Acer Predator X32 X3 QD-OLED, оснащён 31.5-дюймовым дисплеем с QD-OLED-матрицей. Устройство поддерживает технологию HDR10 и сертифицировано по стандарту VESA DisplayHDR True Black 400
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