  

Бюджетный монитор Dell Alienware AW2526HL с частотой 300 Гц стоит $175

13.02.26

Dell Alienware AW2526HL

 

Компания Dell представила новый доступный монитор под брендом Alienware, ориентированный на поклонников соревновательных шутеров и динамичных онлайн-игр. Модель получила обозначение AW2526HL и разрабатывалась с акцентом на минимальное время отклика и высокую частоту обновления изображения.

 

Характеристики монитора Alienware AW2526HL

 

Монитор Alienware AW2526HL оснащён 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920×1080 пикселей. Такие параметры делают устройство подходящим для киберспортивных дисциплин и быстрых сетевых игр. Частота обновления достигает 300 Гц, а время отклика составляет 1 мс по стандарту GtG, что позволяет уменьшить размытие и повысить чёткость изображения в динамичных сценах. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и совместим со стандартом VESA Adaptive-Sync, обеспечивая плавное отображение без разрывов кадра.

 

Яркость панели достигает 400 нит, статическая контрастность заявлена на уровне 1000:1, а охват цветового пространства sRGB составляет 99%. Эти характеристики позволяют использовать устройство не только для игр, но и для повседневной работы и просмотра мультимедийного контента.

 

Новинка получила регулируемую подставку с возможностью изменения высоты и угла наклона, а также поддержку крепления VESA. Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4.

 

Монитор Alienware AW2526HL уже поступил в продажу на китайском рынке. Его стоимость составляет около 175 долларов


