Бюджетний монітор Dell Alienware AW2526HL із частотою 300 Гц коштує $175   

Бюджетний монітор Dell Alienware AW2526HL із частотою 300 Гц коштує $17513.02.26
Компанія Dell представила новий доступний монітор під брендом Alienware, орієнтований на шанувальників змагальних шутерів та динамічних онлайн-ігор. Модель отримала позначення AW2526HL та розроблялася з акцентом на мінімальний час відгуку та високу частоту оновлення зображення.
Характеристики монітора Alienware AW2526HL
Монітор Alienware AW2526HL оснащений 24,5-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів. Такі параметри роблять пристрій придатним для кіберспортивних дисциплін та швидких мережних ігор. Частота оновлення досягає 300 Гц, а час відгуку становить 1 мс за стандартом GtG, що дозволяє зменшити розмиття та підвищити чіткість зображення у динамічних сценах. Монітор підтримує технологію AMD FreeSync Premium та сумісний із стандартом VESA Adaptive-Sync, забезпечуючи плавне відображення без розривів кадру.
Яскравість панелі сягає 400 нит, статична контрастність заявлена лише на рівні 1000:1, а охоплення колірного простору sRGB становить 99%. Ці характеристики дозволяють використовувати пристрій не тільки для ігор, але і для повсякденної роботи та перегляду мультимедійного контенту.
Новинка отримала регульовану підставку з можливістю зміни висоти та кута нахилу, а також підтримку кріплення VESA. Для підключення передбачено два порти HDMI 2.1 та один DisplayPort 1.4.
Монітор Alienware AW2526HL вже надійшов у продаж на китайському ринку. Його вартість складає близько 175 доларів
