  

Бюджетний монітор Dell Alienware AW2526HL із частотою 300 Гц коштує $175

13.02.26

Dell Alienware AW2526HL

 

Компанія Dell представила новий доступний монітор під брендом Alienware, орієнтований на шанувальників змагальних шутерів та динамічних онлайн-ігор. Модель отримала позначення AW2526HL та розроблялася з акцентом на мінімальний час відгуку та високу частоту оновлення зображення.

 

Характеристики монітора Alienware AW2526HL

 

Монітор Alienware AW2526HL оснащений 24,5-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів. Такі параметри роблять пристрій придатним для кіберспортивних дисциплін та швидких мережних ігор. Частота оновлення досягає 300 Гц, а час відгуку становить 1 мс за стандартом GtG, що дозволяє зменшити розмиття та підвищити чіткість зображення у динамічних сценах. Монітор підтримує технологію AMD FreeSync Premium та сумісний із стандартом VESA Adaptive-Sync, забезпечуючи плавне відображення без розривів кадру.

 

Яскравість панелі сягає 400 нит, статична контрастність заявлена ​​лише на рівні 1000:1, а охоплення колірного простору sRGB становить 99%. Ці характеристики дозволяють використовувати пристрій не тільки для ігор, але і для повсякденної роботи та перегляду мультимедійного контенту.

 

Новинка отримала регульовану підставку з можливістю зміни висоти та кута нахилу, а також підтримку кріплення VESA. Для підключення передбачено два порти HDMI 2.1 та один DisplayPort 1.4.

 

Монітор Alienware AW2526HL вже надійшов у продаж на китайському ринку. Його вартість складає близько 175 доларів


