Бюджетный Apple iPhone 17e за $599 получил чип A19, вдвое больше памяти и MagSafe   

Apple официально анонсировала iPhone 17e — новое поколение самой доступной модели в линейке. Презентация стала частью серии запусков, начатых на этой неделе.
Смартфон сохранил 6,1-дюймовый дисплей Super Retina, знакомый по iPhone 16e. При этом производитель обновил защитное стекло: установлена версия Ceramic Shield 2 с повышенной устойчивостью к царапинам и сниженным уровнем бликов.
Главное изменение — объем встроенного хранилища. Если базовая версия предыдущей модели предлагала 128 ГБ, то теперь за ту же стартовую цену пользователь получает 256 ГБ. Объем памяти фактически увеличен вдвое без роста цены.
Чип A19, MagSafe и новый модем
iPhone 17e работает на процессоре A19. Это новый чип для базовой модели, который должен обеспечить прирост производительности по сравнению с прошлым поколением.
Смартфон получил поддержку MagSafe и стандарта Qi2 с беспроводной зарядкой мощностью до 15 Вт. Это означает совместимость с магнитными аксессуарами и более быструю зарядку без дополнительных решений.
Отдельно компания выделяет модем C1X — следующее поколение собственного решения Apple. По заявлению производителя, он вдвое быстрее предыдущей версии. Подробные технические характеристики не раскрываются, акцент сделан на увеличении скорости соединения.
Камера на 48 Мп и обновленный портретный режим
Основная камера оснащена 48-мегапиксельным сенсором с технологией Fusion. Заявлена поддержка двукратного зума «оптического качества» за счет кропа с высокого разрешения.
Расширен портретный режим: система автоматически распознает людей и домашних животных, сохраняет данные о глубине сцены и позволяет регулировать размытие фона уже после съемки.
Стартовая цена iPhone 17e составляет 599 долларов за версию с 256 ГБ памяти. Модель доступна в трех цветах — черном, белом и розовом.
