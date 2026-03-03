Бюджетний Apple iPhone 17e за $599 отримав чіп A19, удвічі більше пам’яті та MagSafe   

Бюджетний Apple iPhone 17e за $599 отримав чіп A19, удвічі більше пам’яті та MagSafe03.03.26
Apple офіційно анонсувала iPhone 17e – нове покоління найдоступнішої моделі в лінійці. Презентація стала частиною серії запусків, розпочатих цього тижня.
Смартфон зберіг 6,1-дюймовий дисплей Super Retina, знайомий по iPhone 16e. При цьому виробник оновив захисне скло: встановлена версія Ceramic Shield 2 з підвищеною стійкістю до подряпин та зниженим рівнем відблисків.
Головна зміна – обсяг вбудованого сховища. Якщо базова версія попередньої моделі пропонувала 128 ГБ, то тепер за ту саму стартову ціну користувач отримує 256 ГБ. Об’єм пам’яті фактично збільшено вдвічі без зростання ціни.
Чип A19, MagSafe та новий модем
iPhone 17e працює на процесорі A19. Це новий чіп для базової моделі, який має забезпечити приріст продуктивності, порівняно з минулим поколінням.
Смартфон отримав підтримку MagSafe та стандарту Qi2 з бездротовою зарядкою потужністю до 15 Вт. Це означає сумісність із магнітними аксесуарами та швидшу зарядку без додаткових рішень.
Окремо компанія виділяє модем C1X – наступне покоління власного рішення Apple. За заявою виробника, він удвічі швидше за попередню версію. Детальні технічні характеристики не розкриваються, акцент зроблено збільшення швидкості з’єднання.
Камера на 48 Мп та оновлений портретний режим
Основна камера оснащена 48-мегапіксельним сенсором із технологією Fusion. Заявлено підтримку дворазового зуму «оптичної якості» за рахунок кропу з високої роздільної здатності.
Розширений портретний режим: система автоматично розпізнає людей та домашніх тварин, зберігає дані про глибину сцени та дозволяє регулювати розмиття фону вже після зйомки.
Стартова ціна iPhone 17e складає 599 доларів за версію із 256 ГБ пам’яті. Модель доступна у трьох кольорах – чорному, білому та рожевому.
