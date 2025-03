Бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A56, A36 и A26 получили ИИ-функции, и обновление Android в течение 7 лет

Samsung представила смартфоны Galaxy A56, A36 и A26, работающие на Android 15 с оболочкой One UI 7.0. Они присоединились к серии Galaxy S25 и бюджетным моделям Galaxy A06 5G и Galaxy F06 5G, уже использующим новую версию программного обеспечения.

Смартфоны получили несколько новшеств One UI 7, включая панель Now Bar, обновленное быстрое меню, вертикальный список приложений и улучшенный интерфейс камеры. Galaxy A56 и A36 поддерживают функцию Circle to Search от Google, являющуюся частью Galaxy AI. Также заявлено о наличии интеллектуальных функций типа Object Eraser, но пока неизвестно, работают ли они так же, как во флагманских моделях.

Какие AI-функции получили Samsung Galaxy A36 и A56?

Galaxy A36 и A56 получили набор AI-функций, расширяющих возможности камеры, редактирование фото и взаимодействия с контентом. Обе модели поддерживают AI Select, Custom Filters, Edit Suggestions, Object Eraser и Read Aloud, а Galaxy A56 дополнительно получил Best Face.

AI Select анализирует содержимое на экране и предлагает ответные действия, например, звонок по номеру, создание GIF, открытие ссылки или построение маршрута. Функция работает по аналогии с Google Circle to Search, но доступна через боковую панель.

Best Face (доступно только в Galaxy A56) позволяет выбрать самое удачное выражение лица на фото. Смартфон снимает несколько кадров перед нажатием кнопки спуска, и если у кого-то закрытые глаза или неудачная мимика, можно заменить лицо более удачным.

Custom Filters позволяет создавать собственные фильтры в приложении Камера. Пользователь может выбрать любое фото из галереи, а система автоматически воспроизведет его стиль, цветовую гамму и контраст для применения к новым снимкам.

Edit Suggestions упрощает редактирование фотографий, автоматически предлагая улучшения. К примеру, система может выровнять горизонт или скорректировать яркость и контраст, чтобы снимок выглядел лучше.

Object Eraser позволяет убирать нежелательные объекты или людей из фотографий, заполняя пространство так, чтобы изображение оставалось естественным.

Read Aloud добавляет функцию голосового озвучивания текста в браузере Samsung Internet. Она может зачитывать статьи и веб-страницы удобно во время вождения или когда нет возможности читать вручную.

Обновления ОС и характеристики

Galaxy A56, A36 и A26 будут получать обновления Android, One UI и безопасности в течение шести лет, а корпоративная версия Galaxy A56 – семь лет. Также ожидается поддержка непрерывных обновлений, позволяющих устанавливать новые версии программного обеспечения в фоновом режиме без необходимости перезагрузки устройства.

Все три модели оснащены 6,7-дюймовыми Super AMOLED-дисплеями с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Galaxy A56 работает на процессоре Exynos 1580, имеет до 12 ГБ оперативной памяти и основную камеру на 50 Мп. Galaxy A36 получил чип Snapdragon 6 Gen 3, до 8 ГБ оперативной памяти и аналогичный модуль камеры. Galaxy A26 базируется на Exynos 1380, оснащен 50-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Стартовая цена Galaxy A26 составляет $299, Galaxy A36 – $399, а Galaxy A56 – $499. Ожидается, что смартфоны появятся в продаже в конце марта 2025 года.

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram