Бюджетні смартфони Samsung Galaxy A56, A36 та A26 отримали ШІ-функції, та оновлення Android протягом 7 років

Samsung представила смартфони Galaxy A56, A36 та A26, що працюють на Android 15 з оболонкою One UI 7.0. Вони приєдналися до серії Galaxy S25 та бюджетних моделей Galaxy A06 5G та Galaxy F06 5G, які вже використовують нову версію програмного забезпечення.

Смартфони отримали кілька новацій One UI 7, включаючи панель Now Bar, оновлене швидке меню, вертикальний список додатків та покращений інтерфейс камери. Galaxy A56 і A36 підтримують функцію Circle to Search від Google, що є частиною Galaxy AI. Також заявлено про наявність інтелектуальних функцій типу Object Eraser, але поки що невідомо, чи працюють вони так само, як у флагманських моделях.

Які функції AI отримали Samsung Galaxy A36 і A56?

Galaxy A36 та A56 отримали набір AI-функцій, що розширюють можливості камери, редагування фото та взаємодії з контентом. Обидві моделі підтримують AI Select, Custom Filters, Edit Suggestions, Object Eraser та Read Aloud, а Galaxy A56 додатково отримав Best Face.

AI Select аналізує вміст на екрані і пропонує дії у відповідь, наприклад, дзвінок за номером, створення GIF, відкриття посилання або побудова маршруту. Функція працює за аналогією з Google Circle to Search, але доступна через бічну панель.

Best Face (доступно тільки в Galaxy A56) дозволяє вибрати найвдаліший вираз обличчя на фото. Смартфон знімає кілька кадрів перед натисканням кнопки спуску, і якщо у когось закриті очі чи невдала міміка, можна замінити обличчя більш вдалим.

Custom Filters дозволяє створювати власні фільтри у програмі Камера. Користувач може вибрати будь-яке фото з галереї, а система автоматично відтворить його стиль, колірну гаму та контраст для застосування до нових знімків.

Edit Suggestions спрощує редагування фотографій, автоматично пропонуючи покращення. Наприклад, система може вирівняти горизонт або скоригувати яскравість і контраст, щоб знімок виглядав краще.

Object Eraser дозволяє прибирати небажані об’єкти або людей із фотографій, заповнюючи простір так, щоб зображення залишалося природним.

Read Aloud додає функцію голосового озвучування тексту у браузері Samsung Internet. Вона може зачитувати статті та веб-сторінки зручно під час керування або коли немає можливості читати вручну.

Оновлення ОС та характеристики

Galaxy A56, A36 та A26 будуть отримувати оновлення Android, One UI та безпеки протягом шести років, а корпоративна версія Galaxy A56 – сім років. Також очікується підтримка безперервних оновлень, які дають змогу інсталювати нові версії програмного забезпечення у фоновому режимі без необхідності перезавантаження пристрою.

Всі три моделі оснащені 6,7-дюймовими Super AMOLED-дисплеями з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Galaxy A56 працює на процесорі Exynos 1580, має до 12 ГБ оперативної пам’яті та основну камеру на 50 Мп. Galaxy A36 отримав чіп Snapdragon 6 Gen 3, до 8 ГБ оперативної пам’яті та аналогічний модуль камери. Galaxy A26 базується на Exynos 1380, оснащений 50-мегапіксельною камерою та акумулятором на 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання.

Стартова ціна Galaxy A26 становить $299, Galaxy A36 – $399, а Galaxy A56 – $499. Очікується, що смартфони з’являться у продажу наприкінці березня 2025 року.

