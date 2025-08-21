Бренду Radeon исполнилось 25 лет, ATI могла отмечать 40-летие

Бренду Radeon исполнилось 25 лет. Впервые это имя появилось в заголовках мировой прессы в августе 2000-го, хотя сам чип R100 поступил в продажу еще весной. До конца лета на публикацию обзоров действовал правовой запрет, и потому дебют нового бренда состоялся лишь тогда. Radeon предлагал игрокам передовой опыт DirectX 7.0, поддержку новых моделей освещения и технологию HyperZ, которая позволяла экономнее использовать память видеокарты.

И графический процессор, и память работали на фантастической по тем временам частоте 183 МГц. DirectX 7.0 впервые перенес вычисления геометрии и освещения на видеочип, добавил эффекты отражений и трёхмерного звука, что заметно поднимало уровень графики начала нулевых. Истоки Radeon уходят в канадскую компанию Array Technologies Inc., основанную в августе 1985 года и вскоре переименованную в ATI Technologies. С самого начала ATI занималась ускорением графики: сначала для промышленных ЭВМ, позже — для персональных компьютеров.

К концу девяностых ATI стала лидером рынка, но в 1999 году Nvidia выпустила GeForce — видеокарту нового поколения, которая перенесла на себя вычисления Transform and Light. ATI Rage 128 Pro не могла конкурировать напрямую, и тогда компания решила полностью изменить архитектуру своих продуктов. Чтобы подчеркнуть масштаб перемен, было решено отказаться от старого имени Rage и запустить новый бренд — Radeon.

В 2002 году ATI начала выпуск мобильных графических чипов Imageon, а в 2006-м компанию купила AMD за 5,4 миллиарда долларов. Имя ATI сохранялось в названиях до 2010 года, после чего видеокарты окончательно перешли под бренд AMD. Сама AMD в это время переживала не лучшие времена: после успеха середины двухтысячных Intel представила революционную архитектуру Core 2, и AMD пришлось распродавать активы.

Производство чипов выделилось в компанию GlobalFoundries, а мобильное подразделение Imageon было продано Qualcomm, которая использовала его наработки для создания линейки Adreno — анаграммы слова Radeon. Несмотря на все сложности, именно графическое направление помогло AMD удержаться на плаву в годы кризиса процессорного бизнеса.

В 2011 году бренд ATI был окончательно закрыт, и имя Radeon стало ассоциироваться исключительно с AMD. Из множества производителей видеокарт конца прошлого века — D3 Graphics, Matrox, 3dfx и других — до наших дней дожили лишь два бренда: Radeon и GeForce. И хотя Radeon появился как вынужденный ответ на успех Nvidia, сегодня он является старейшим продолжающимся производством видеокарт на рынке и носит имя AMD уже почти в три раза дольше, чем управлялась им компания ATI.