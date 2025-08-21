Бренду Radeon виповнилося 25 років, ATI могла відзначати 40-річчя

Бренду Radeon виповнилося 25 років. Вперше це ім’я з’явилося у заголовках світової преси у серпні 2000-го, хоча сам чіп R100 надійшов у продаж ще навесні. До кінця літа на публікацію оглядів діяла правова заборона, і тому дебют нового бренду відбувся лише тоді. Radeon пропонував гравцям передовий досвід DirectX 7.0, підтримку нових моделей освітлення та технологію HyperZ, яка дозволяла більш економно використовувати пам’ять відеокарти.

І графічний процесор, і пам’ять працювали на фантастичній на той час частоті 183 МГц. DirectX 7.0 вперше переніс обчислення геометрії та освітлення на відеочіп, додав ефекти відбиття та тривимірного звуку, що помітно піднімало рівень графіки початку нульових. Витоки Radeon йдуть у канадську компанію Array Technologies Inc., засновану в серпні 1985 року і незабаром перейменовану ATI Technologies. З самого початку ATI займалася прискоренням графіки: спочатку для промислових ЕОМ, пізніше – для персональних комп’ютерів.

До кінця дев’яностих ATI стала лідером ринку, але 1999 року Nvidia випустила GeForce — відеокарту нового покоління, яка перенесла він обчислення Transform and Light. ATI Rage 128 Pro не могла конкурувати безпосередньо, тоді компанія вирішила повністю змінити архітектуру своїх продуктів. Щоб наголосити на масштабах змін, було вирішено відмовитися від старого імені Rage і запустити новий бренд — Radeon.

2002 року ATI почала випуск мобільних графічних чіпів Imageon, а 2006-го компанію купила AMD за 5,4 мільярда доларів. Ім’я ATI зберігалося у назвах до 2010 року, після чого відеокарти остаточно перейшли під бренд AMD. Сама AMD у цей час переживала не найкращі часи: після успіху середини двотисячних Intel представила революційну архітектуру Core 2, і AMD довелося розпродувати активи.

Виробництво чіпів виділилося в компанію GlobalFoundries, а мобільний підрозділ Imageon був проданий Qualcomm, який використовував його напрацювання для створення лінійки Adreno – анаграми слова Radeon. Незважаючи на всі складнощі, саме графічний напрямок допоміг AMD утриматися на плаву у роки кризи бізнес-процесору.

У 2011 році бренд ATI був остаточно закритий і ім’я Radeon стало асоціюватися виключно з AMD. З багатьох виробників відеокарт кінця минулого століття – D3 Graphics, Matrox, 3dfx та інших – до наших днів дожили лише два бренди: Radeon і GeForce. І хоча Radeon з’явився як вимушена відповідь на успіх Nvidia, сьогодні він є найстарішим виробництвом відеокарт на ринку і носить ім’я AMD вже майже втричі довше, ніж керувалася ним компанія ATI.