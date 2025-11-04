Браузер Samsung вышел на Windows04.11.25
Компания Samsung объявила о запуске бета-версии своего мобильного браузера Samsung Internet для компьютеров Windows. Выход браузера на рабочие столы компания называет первым этапом в создании собственной экосистемы, построенной на технологиях искусственного интеллекта.
Новая версия Samsung Internet позволит пользователям синхронизировать данные веб-просмотра между устройствами, включая закладки, историю и пароли. Личные данные будут храниться через сервис Samsung Pass, обеспечивающий вход на сайты и приложения.
Одной из ключевых возможностей станет плавное восстановление сеансов просмотра — пользователи смогут продолжать работу с теми же страницами, переключаясь между смартфоном и компьютером.
Браузер Samsung также получит встроенные инструменты Galaxy AI, включая функцию Browsing Assist. Она сможет автоматически суммировать содержимое веб-страниц и предлагать перевод материалов в реальном времени. Для этого необходимо войти в свой аккаунт Samsung.
Особое внимание компания уделяет конфиденциальности и безопасности пользователей. В браузере работает система Smart Tracking Prevention, блокирующая попытки посторонних ресурсов отслеживать действия пользователя, а также панель конфиденциальности, позволяющая контролировать уровень защиты в текущий момент.
Бета-версия Samsung Internet для Windows станет доступна с 30 октября 2025 года для пользователей Windows 11 и Windows 10 (версия 1809 и выше) в США и Южной Корее. В дальнейшем компания планирует расширить географию доступа.
Подробности о функциях браузера и регистрации в программе тестирования Samsung предлагает на своем официальном сайте browser.samsung.com/beta.
