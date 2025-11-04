Браузер Samsung вийшов на Windows04.11.25
Компанія Samsung оголосила про запуск бета-версії мобільного браузера Samsung Internet для комп’ютерів Windows. Вихід браузера на робочі столи компанія називає першим етапом у створенні власної екосистеми, побудованої на технології штучного інтелекту.
Нова версія Samsung Internet дозволить користувачам синхронізувати дані веб-перегляду між пристроями, включаючи закладки, історію та паролі. Особисті дані зберігатимуться через сервіс Samsung Pass, що забезпечує вхід на сайти та програми.
Однією з ключових можливостей стане плавне відновлення сеансів перегляду – користувачі зможуть продовжувати роботу з тими самими сторінками, перемикаючись між смартфоном та комп’ютером.
Браузер Samsung також отримає вбудовані інструменти Galaxy AI, включаючи Browsing Assist. Вона зможе автоматично підсумовувати вміст веб-сторінок та пропонувати переклад матеріалів у реальному часі. Для цього необхідно увійти до свого облікового запису Samsung.
Особливу увагу компанія приділяє конфіденційності та безпеці користувачів. У браузері працює система Smart Tracking Prevention, яка блокує спроби сторонніх ресурсів відстежувати дії користувача, а також панель конфіденційності, що дозволяє контролювати рівень захисту в даний момент.
Бета-версія Samsung Internet для Windows стане доступною з 30 жовтня 2025 року для користувачів Windows 11 та Windows 10 (версія 1809 і вище) у США та Південній Кореї. Надалі компанія планує розширити географію доступу.
Подробиці про функції браузера та реєстрацію в програмі тестування Samsung пропонує на своєму офіційному сайті browser.samsung.com/beta.
