Браузер Google Chrome все еще удерживает 70 % пользователей ПК и смартфонов

По данным аналитического агентства Statcounter, Google Chrome укрепил лидерство на рынке браузеров, достигнув рекордной доли в 70,25%. Сервис отмечает, что браузер остаётся наиболее популярным как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

На втором месте находится Microsoft Edge с показателем 11,8%. Несмотря на незначительный рост в пределах 0,01%, отрыв от Chrome остаётся огромным. Safari от Apple занял третью позицию с долей 6,34%, прибавив 1,04% по сравнению с предыдущим месяцем.

Firefox показал снижение до 4,94% (–0,36%), Opera также сократила долю до 2,06% (–0,13%). В сегменте мобильных браузеров ситуация схожа: Chrome удерживает 69,15%, на втором месте Safari с 20,32%, третьим идёт Samsung Internet с 3,33%. Доля Edge на смартфонах и планшетах составляет лишь 0,59%.

Недавно стало известно что Google Chrome получит новую функцию на базе искусственного интеллекта, которая будет автоматически генерировать сводные отзывы о магазинах в интернете. Об этом сообщается в официальном блоге компанії. ИИ-алгоритмы будут анализировать дані з Google Shopping и других популярных торговых площадок, чтобы показывать общую оценку по пятибалльной шкале, а также ключевые моменты, на которые указывают покупатели.

В сводке можно будет увидеть информацию о качестве обслуживания, скорости доставки, ценах, условиях возврата и других параметрах. Это должно помочь быстрее оценивать надёжность магазина до совершения покупки.