Браузер Google Chrome все ще утримує 70% користувачів ПК та смартфонів03.09.25
За даними аналітичного агентства Statcounter, Google Chrome зміцнив лідерство на ринку браузерів, досягнувши рекордної частки 70,25%. Сервіс зазначає, що браузер залишається найпопулярнішим як на комп’ютерах, так і на мобільних пристроях.
На другому місці знаходиться Microsoft Edge із показником 11,8%. Незважаючи на незначне зростання в межах 0,01%, відрив від Chrome залишається величезним. Safari від Apple зайняв третю позицію з часткою 6,34%, додавши 1,04% порівняно з попереднім місяцем.
Firefox показав зниження до 4,94% (-0,36%), Opera також скоротила частку до 2,06% (-0,13%). У сегменті мобільних браузерів ситуація схожа: Chrome утримує 69,15%, на другому місці Safari з 20,32%, третім йде Samsung Internet з 3,33%. Частка Edge на смартфонах та планшетах становить лише 0,59%.
Нещодавно стало відомо, що Google Chrome отримає нову функцію на базі штучного інтелекту, яка автоматично генеруватиме зведені відгуки про магазини в інтернеті. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії. ІІ-алгоритми аналізуватимуть дані з Google Shopping та інших популярних торгових майданчиків, щоб показувати загальну оцінку за п’ятибальною шкалою, а також ключові моменти, на які вказують покупці.
У зведенні можна буде побачити інформацію про якість обслуговування, швидкість доставки, ціни, умови повернення та інші параметри. Це має допомогти швидше оцінювати надійність магазину до покупки.
