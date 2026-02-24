   

Браузер Google Chrome сможет открывать 2 вкладки в одном окне

24.02.26

Google Chrome 74 dark

 

Компания Google приступила к поэтапному внедрению новых функций в браузере Google Chrome. Обновление включает в себя режим разделенного просмотра вкладок, инструменты для аннотирования PDF-документов и возможность сохранения файлов напрямую в облачное хранилище Google Drive.

Split View для одновременной работы с двумя вкладками

 

Ключевым новшеством Google Chrome стал режим Split View. Он позволяет размещать две вкладки рядом в пределах одного окна браузера, без необходимости открывать дополнительные окна или постоянно переключаться между страницами. Ранее функция была доступна ограниченному числу пользователей, теперь ее развёртывание охватывает более широкую аудиторию.

 

Режим рассчитан на сценарии, где требуется одновременная работа с двумя источниками информации. Это может быть исследование документации во время программирования, ведение заметок при просмотре обучающего видео либо сопоставление материалов в процессе работы и обучения. Размещение вкладок в одном окне упрощает навигацию и снижает количество лишних действий.

Аннотации PDF и сохранение в облако

 

Изменения затронули и встроенный просмотрщик PDF в Google Chrome. Теперь пользователи могут выделять текст и добавлять комментарии непосредственно в браузере, без предварительного скачивания файла и использования сторонних программ. Такой подход облегчает работу с отчетами, учебными материалами и другими документами, где требуется быстрая разметка или внесение пометок.

 

Дополнительно появилась функция Save to Google Drive. Она позволяет хранить PDF-файлы напрямую в облачном хранилище без промежуточной загрузки на локальное устройство. Документы автоматически помещаются в папку «Saved from Chrome», что упрощает их последующий поиск и доступ с различных устройств.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
909
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

23.02.26
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
views
22
comments 0
Oppo Reno15

Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее

23.02.26 | 05.48
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
24.02.26 | 10.21
Браузер Google Chrome сможет открывать 2 вкладки в одном окне    
Google Chrome 74 dark

Split View в Google Chrome позволяет размещать две вкладки рядом в пределах одного окна браузера, без необходимости открывать дополнительные окна или постоянно переключаться между страницами

24.02.26 | 07.16
Глава Xbox Фил Спенсер покидает Microsoft после почти 40 лет работы  
Xbox Games Showcase 2023

Руководитель подразделения Microsoft Gaming, в структуру которого входит бренд Xbox, Фил Спенсер объявил о своем уходе из Microsoft. Он работал в компании с 1988 года

24.02.26 | 10.21
Браузер Google Chrome сможет открывать 2 вкладки в одном окне
24.02.26 | 07.16
Глава Xbox Фил Спенсер покидает Microsoft после почти 40 лет работы
23.02.26 | 19.20
Google Gemini теперь может генерировать музыку
23.02.26 | 16.20
Amazfit T-Rex Ultra 2 – защищенные часы с титановым корпусом и батареей 870 мАч
23.02.26 | 13.07
Asus выпустила ноутбук с «чистой» Windows 11 pure OS
23.02.26 | 10.04
Смартфоны Vivo V70 и V70 Elite получили 3 камеры, 6500 мАч и зарядку 90 Вт по цене от $505
23.02.26 | 07.12
Новая версия Google Gemini 3.1 Pro показала прирост на 77% эффективности
22.02.26 | 11.20
Энтузиасты нашли способ как использовать YouTube в качестве облачного хранилища для любых файлов
21.02.26 | 15.19
Норвежский магазин электроники подарит GTA 6 тем, кто родит ребенка в день выхода игры
21.02.26 | 10.41
Самый доступный тариф lifecell можно бесплатно перенести от других операторов
20.02.26 | 19.05
WordPress.com добавил помощника на базе ИИ для редактирования дизайна и контента
20.02.26 | 16.30
Новый смартфон Google Pixel 10a мало чем отличается от предшественника
20.02.26 | 13.07
Конференция Google I/O 2026 состоится 19-20 мая
20.02.26 | 10.09
Новая почта будет доставлять посылки из США совместно с UPS
20.02.26 | 07.10
Apple представит бюджетный смартфон iPhone 17e