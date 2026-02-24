Браузер Google Chrome сможет открывать 2 вкладки в одном окне

Компания Google приступила к поэтапному внедрению новых функций в браузере Google Chrome. Обновление включает в себя режим разделенного просмотра вкладок, инструменты для аннотирования PDF-документов и возможность сохранения файлов напрямую в облачное хранилище Google Drive.

Split View для одновременной работы с двумя вкладками

Ключевым новшеством Google Chrome стал режим Split View. Он позволяет размещать две вкладки рядом в пределах одного окна браузера, без необходимости открывать дополнительные окна или постоянно переключаться между страницами. Ранее функция была доступна ограниченному числу пользователей, теперь ее развёртывание охватывает более широкую аудиторию.

Режим рассчитан на сценарии, где требуется одновременная работа с двумя источниками информации. Это может быть исследование документации во время программирования, ведение заметок при просмотре обучающего видео либо сопоставление материалов в процессе работы и обучения. Размещение вкладок в одном окне упрощает навигацию и снижает количество лишних действий.

Аннотации PDF и сохранение в облако

Изменения затронули и встроенный просмотрщик PDF в Google Chrome. Теперь пользователи могут выделять текст и добавлять комментарии непосредственно в браузере, без предварительного скачивания файла и использования сторонних программ. Такой подход облегчает работу с отчетами, учебными материалами и другими документами, где требуется быстрая разметка или внесение пометок.

Дополнительно появилась функция Save to Google Drive. Она позволяет хранить PDF-файлы напрямую в облачном хранилище без промежуточной загрузки на локальное устройство. Документы автоматически помещаются в папку «Saved from Chrome», что упрощает их последующий поиск и доступ с различных устройств.