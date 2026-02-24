Браузер Google Chrome зможе відкривати дві вкладки в одному вікні

Компанія Google почала поетапне впровадження нових функцій у браузері Google Chrome. Оновлення включає режим розділеного перегляду вкладок, інструменти для анотування PDF-документів та можливість збереження файлів безпосередньо у хмарне сховище Google Drive.

Split View для одночасної роботи з двома вкладками

Ключовим новаторством Google Chrome став режим Split View. Він дозволяє розміщувати дві вкладки поряд у межах одного вікна браузера, без необхідності відкривати додаткові вікна або постійно перемикатися між сторінками. Раніше функція була доступна обмеженій кількості користувачів, тепер її розгортання охоплює ширшу аудиторію.

Режим розрахований на сценарії, де потрібна одночасна робота із двома джерелами інформації. Це може бути вивчення документації під час програмування, ведення нотаток під час перегляду навчального відео чи зіставлення матеріалів у процесі роботи та навчання. Розміщення вкладок в одному вікні спрощує навігацію та знижує кількість зайвих дій.

Інструкції PDF та збереження у хмару

Зміни торкнулися і вбудованого переглядача PDF у Google Chrome. Тепер користувачі можуть виділяти текст і додавати коментарі безпосередньо у браузері, без попереднього завантаження файлу та використання сторонніх програм. Такий підхід полегшує роботу зі звітами, навчальними матеріалами та іншими документами, де потрібна швидка розмітка або внесення позначок.

Додатково з’явилася опція Save to Google Drive. Вона дозволяє зберігати PDF-файли безпосередньо у хмарному сховищі без проміжного завантаження на локальний пристрій. Документи автоматично розміщуються в папці Saved from Chrome, що спрощує їх подальший пошук і доступ з різних пристроїв.