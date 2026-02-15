Boston Dynamics показала как гуманоидный робот Atlas делает новые трюки

Компания Boston Dynamics совместно с исследователями из RAI Institute опубликовала видеозапись, на которой обновленный гуманоидный робот Atlas выполняет сложные акробатические элементы. Демонстрация стала частью испытаний, направленных на оценку предельных возможностей экспериментальной версии робота.

Во время тестов Atlas сумел выполнить комбинацию из сальто назад и выхода из колеса, сохранив равновесие и избежав повреждений. На видео также показан процесс обучения: робот неоднократно падает, однако постепенно осваивает способность самостоятельно останавливать падение и стабилизировать положение корпуса.

Испытания бега и доработка движений

Судя по опубликованным материалам, обучение работе более быстрому бегу оказалось более сложной задачей. В ходе экспериментов Atlas не раз сталкивался с препятствиями и падал лицом вперед, иногда теряя отдельные элементы конструкции. Несмотря на это, инженерам удалось добиться более естественной походки.

Ранее движения робота во время ходьбы выглядели слишком медленными и неестественными, что ограничивало его потенциальное применение в реальных условиях. В ходе доработки разработчики сосредоточились на улучшении баланса и координации, чтобы приблизить динамику движения к человеческой.

Переход к коммерческой версии Atlas

В Boston Dynamics сообщили, что на данный момент Atlas существует и в модифицированной версии, ориентированной на коммерческое использование. Этот вариант отличается от исследовательской модели и выглядит менее сложным по конструкции. По словам представителей компании, экспериментальная версия работы фактически достигла предела своих возможностей.

Демонстрация акробатических элементов рассматривается разработчиками как финальный этап испытаний прототипа. В компании отметили, что показ сложных трюков стал своего рода проверкой предельных возможностей системы перед переходом к дальнейшему развитию коммерческой платформы.