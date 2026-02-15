Boston Dynamics показала как гуманоидный робот Atlas делает новые трюки

Boston Dynamics показала как гуманоидный робот Atlas делает новые трюки15.02.26
Компания Boston Dynamics совместно с исследователями из RAI Institute опубликовала видеозапись, на которой обновленный гуманоидный робот Atlas выполняет сложные акробатические элементы. Демонстрация стала частью испытаний, направленных на оценку предельных возможностей экспериментальной версии робота.
Во время тестов Atlas сумел выполнить комбинацию из сальто назад и выхода из колеса, сохранив равновесие и избежав повреждений. На видео также показан процесс обучения: робот неоднократно падает, однако постепенно осваивает способность самостоятельно останавливать падение и стабилизировать положение корпуса.
Испытания бега и доработка движений
Судя по опубликованным материалам, обучение работе более быстрому бегу оказалось более сложной задачей. В ходе экспериментов Atlas не раз сталкивался с препятствиями и падал лицом вперед, иногда теряя отдельные элементы конструкции. Несмотря на это, инженерам удалось добиться более естественной походки.
Ранее движения робота во время ходьбы выглядели слишком медленными и неестественными, что ограничивало его потенциальное применение в реальных условиях. В ходе доработки разработчики сосредоточились на улучшении баланса и координации, чтобы приблизить динамику движения к человеческой.
Переход к коммерческой версии Atlas
В Boston Dynamics сообщили, что на данный момент Atlas существует и в модифицированной версии, ориентированной на коммерческое использование. Этот вариант отличается от исследовательской модели и выглядит менее сложным по конструкции. По словам представителей компании, экспериментальная версия работы фактически достигла предела своих возможностей.
Демонстрация акробатических элементов рассматривается разработчиками как финальный этап испытаний прототипа. В компании отметили, что показ сложных трюков стал своего рода проверкой предельных возможностей системы перед переходом к дальнейшему развитию коммерческой платформы.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Boston Dynamics показала как гуманоидный робот Atlas делает новые трюки робот
Boston Dynamics совместно с исследователями из RAI Institute опубликовала видеозапись, на которой обновленный гуманоидный робот Atlas выполняет сложные акробатические элементы
Audi A6 e-tron 2026 и Q6 e-tron 2027 снова получат кнопки на руле, поддержку ChatGPT и обмен данными про выбоины Audi автомобиль
Купить Audi A6 e-tron и Q6 e-tron 2027 можно будет в конце 2026 года. Начальная цена A6 e-tron заявлена на уровне 56 900 евро, тогда как базовая версия Q6 e-tron оценивается примерно в 55 100 евро.
Audi A6 e-tron 2026 и Q6 e-tron 2027 снова получат кнопки на руле, поддержку ChatGPT и обмен данными про выбоины
NASA позволит астронавтам взять обычные смартфоны на Луну
Вернуть международную посылку Укрпочты можно будет бесплатно
Представлены новые TWS наушники Sony WF‑1000XM6 — мощнее процессор, больше микрофонов
Toyota представила собственный игровой двигатель Fluorite
Смартфоны Oppo A6 оснащены аккумулятором 7000 мАч с 1800 циклами зарядки. Цена — 6 000 грн
Видеозвонки в WhatsApp появятся на ПК. Аналог Zoom и Google Meet
Смартфон Samsung Galaxy F70e оснащен процессором Mediatek Dimensity 6300 и батареей 6000 мАч