Boston Dynamics показала, як гуманоїдний робот Atlas робить нові трюки

Boston Dynamics показала, як гуманоїдний робот Atlas робить нові трюки15.02.26
Компанія Boston Dynamics спільно з дослідниками з RAI Institute опублікувала відеозапис, на якому оновлений гуманоїдний робот Atlas виконує складні акробатичні елементи. Демонстрація стала частиною випробувань, спрямованих на оцінку граничних можливостей експериментальної версії робота.
Під час тестів Atlas зумів виконати комбінацію із сальто назад та виходу з колеса, зберігши рівновагу та уникнувши пошкоджень. На відео також показаний процес навчання: робот неодноразово падає, проте поступово освоює здатність самостійно зупиняти падіння та стабілізувати положення корпусу.
Випробування бігу та доопрацювання рухів
Судячи з опублікованих матеріалів, навчання роботі швидшому бігу виявилося складнішим завданням. У ході експериментів Atlas неодноразово стикався з перешкодами і падав обличчям вперед, іноді втрачаючи окремі елементи конструкції. Незважаючи на це, інженерам вдалося досягти природнішої ходи.
Раніше рухи робота під час ходьби виглядали надто повільними та неприродними, що обмежувало його потенційне застосування у реальних умовах. У ході доопрацювання розробники зосередилися на покращенні балансу та координації, щоб наблизити динаміку руху до людської.
Перехід до комерційної версії Atlas
Boston Dynamics повідомили, що на даний момент Atlas існує і в модифікованій версії, орієнтованої на комерційне використання. Цей варіант відрізняється від дослідницької моделі та виглядає менш складним за конструкцією. За словами представників компанії, експериментальна версія роботи фактично досягла межі своїх можливостей.
Демонстрація акробатичних елементів розглядається як розробниками як фінальний етап випробувань прототипу. У компанії зазначили, що показ складних трюків став своєрідним перевіркою граничних можливостей системи перед переходом до подальшого розвитку комерційної платформи.
