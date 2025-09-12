Большое обновление Steam в сентябре. Что нового?

Valve выпустила сентябрьское обновление клиента Steam, которое коснулось сразу нескольких направлений: внутриигрового наложения, режима Big Picture, библиотеки и общей функциональности.

Главные изменения связаны с производительностью и удобством интерфейса. В In-Game Overlay компания оптимизировала рендеринг, благодаря чему монитор производительности с графиком FPS теперь работает заметно быстрее в играх на современных API, таких как Vulkan, DirectX 12 и OpenGL shader pipeline. Дополнительно исправлено некорректное отображение FPS в проектах с поддержкой DLSS, улучшена читаемость интерфейса при масштабировании дисплея выше ста процентов, а также добавлена возможность отображения температуры процессора на Windows и Linux, что в случае Windows требует установки драйвера ядра.

Заметные изменения затронули и сферу доступности. В настольном режиме появилось новое меню с настройками, ориентированное на пользователей с особыми потребностями. В него вошли высококонтрастный режим для лучшей видимости, параметры снижения анимаций и регулировка масштаба интерфейса. Разработчики переработали многие элементы, чтобы они корректнее взаимодействовали с программами экранного чтения и другими вспомогательными инструментами, что сделало клиент более удобным для людей с ослабленным зрением.

Режим Big Picture также получил исправления. Теперь корректно отображается аватар пользователя даже в офлайн-режиме, а проблема со смещением страницы при прокрутке кнопок на странице игры устранена.

Другие нововведения Steam

Steam Trade Protection: уведомления при отмене сделок системой защиты.

Библиотека: вкладка Customization — кастомные иллюстрации и свои названия для игр.

macOS 11 Big Sur: предупреждение о прекращении поддержки с 15 октября 2025 года.

Магазин Steam: ширина главной колонки увеличена до 1200 пикселей для больших мониторов.

Множество мелких фиксов (масштабирование, текст, визуальные баги).

Вместе с этими изменениями Valve устранила ряд мелких ошибок, связанных с масштабированием, текстом и визуальными элементами интерфейса, а также улучшила общую стабильность работы клиента.