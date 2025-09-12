Велике оновлення Steam у вересні. Що нового?12.09.25
Valve випустила вересневе оновлення клієнта Steam, яке торкнулося відразу кількох напрямків: внутрішньоігрового накладання, режиму Big Picture, бібліотеки та загальної функціональності.
Головні зміни пов’язані з продуктивністю та зручністю інтерфейсу. В In-Game Overlay компанія оптимізувала рендеринг, завдяки чому монітор продуктивності з графіком FPS тепер працює помітно швидше в іграх на сучасних API, таких як Vulkan, DirectX 12 та OpenGL shader pipeline. Додатково виправлено некоректне відображення FPS у проектах з підтримкою DLSS, покращено читання інтерфейсу при масштабуванні дисплея вище ста відсотків, а також додано можливість відображення температури процесора на Windows та Linux, що у разі Windows потребує встановлення драйвера ядра.
Помітні зміни торкнулися і сфери доступності. У настільному режимі з’явилося нове меню з налаштуваннями, орієнтоване на користувачів з особливими потребами. До нього увійшли висококонтрастний режим для кращої видимості, параметри зниження анімацій та регулювання масштабу інтерфейсу. Розробники переробили багато елементів, щоб вони коректніше взаємодіяли з програмами екранного читання та іншими допоміжними інструментами, що зробило клієнт зручнішим для людей із ослабленим зором.
Режим Big Picture також отримав виправлення. Тепер коректно відображається аватар користувача навіть в онлайн-режимі, а проблема зі зміщенням сторінки при прокручуванні кнопок на сторінці гри усунута.
Інші нововведення Steam
- Steam Trade Protection: сповіщення про скасування операцій системою захисту.
- Бібліотека: вкладка Customization — кастомні ілюстрації та свої назви для ігор.
- macOS 11 Big Sur: попередження про припинення підтримки з 15 жовтня 2025 року.
- Магазин Steam: ширина головної колонки збільшена до 1200 пікселів для великих моніторів.
- Багато дрібних фіксів (масштабування, текст, візуальні баги).
Разом із цими змінами Valve усунула ряд дрібних помилок, пов’язаних із масштабуванням, текстом та візуальними елементами інтерфейсу, а також покращила загальну стабільність роботи клієнта.
