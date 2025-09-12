Велике оновлення Steam у вересні. Що нового?

Valve випустила вересневе оновлення клієнта Steam, яке торкнулося відразу кількох напрямків: внутрішньоігрового накладання, режиму Big Picture, бібліотеки та загальної функціональності.

Головні зміни пов’язані з продуктивністю та зручністю інтерфейсу. В In-Game Overlay компанія оптимізувала рендеринг, завдяки чому монітор продуктивності з графіком FPS тепер працює помітно швидше в іграх на сучасних API, таких як Vulkan, DirectX 12 та OpenGL shader pipeline. Додатково виправлено некоректне відображення FPS у проектах з підтримкою DLSS, покращено читання інтерфейсу при масштабуванні дисплея вище ста відсотків, а також додано можливість відображення температури процесора на Windows та Linux, що у разі Windows потребує встановлення драйвера ядра.

Помітні зміни торкнулися і сфери доступності. У настільному режимі з’явилося нове меню з налаштуваннями, орієнтоване на користувачів з особливими потребами. До нього увійшли висококонтрастний режим для кращої видимості, параметри зниження анімацій та регулювання масштабу інтерфейсу. Розробники переробили багато елементів, щоб вони коректніше взаємодіяли з програмами екранного читання та іншими допоміжними інструментами, що зробило клієнт зручнішим для людей із ослабленим зором.

Режим Big Picture також отримав виправлення. Тепер коректно відображається аватар користувача навіть в онлайн-режимі, а проблема зі зміщенням сторінки при прокручуванні кнопок на сторінці гри усунута.

Інші нововведення Steam

Steam Trade Protection: сповіщення про скасування операцій системою захисту.

Бібліотека: вкладка Customization — кастомні ілюстрації та свої назви для ігор.

macOS 11 Big Sur: попередження про припинення підтримки з 15 жовтня 2025 року.

Магазин Steam: ширина головної колонки збільшена до 1200 пікселів для великих моніторів.

Багато дрібних фіксів (масштабування, текст, візуальні баги).

Разом із цими змінами Valve усунула ряд дрібних помилок, пов’язаних із масштабуванням, текстом та візуальними елементами інтерфейсу, а також покращила загальну стабільність роботи клієнта.