Boeing учит пилотов в Microsoft Flight Simulator

15.11.25

Microsoft Flight Simulator

 

Компания Boeing заявила о запуске нового обучающего инструмента Virtual Airplane Procedures Trainer (VAPT) — цифровой платформы для подготовки пилотов, созданной совместно с Microsoft. Решение работает на базе Microsoft Azure и Flight Simulator, предоставляя возможность отрабатывать авиационные процедуры вне традиционных тренажеров.

 

VAPT предлагает реалистичную трёхмерную кабину самолета, где пилоты могут практиковать стандартные и нештатные процедуры на легких устройствах. Такой формат позволяет сократить время адаптации перед переходом к полноразмерным симуляторам. Кроме того, в платформу встроен инструмент для создания обучающих сценариев: авиакомпании могут самостоятельно редактировать контент, добавлять инструкции и быстро распространять новые материалы среди сотрудников.

 

Генеральный директор Boeing Global Services Крис Рэймонд отметил, что запуск VAPT станет важным шагом в цифровой трансформации подготовки пилотов, обеспечив гибкость и доступность обучения.

 

Первой поддерживаемой моделью самолета стал Boeing 737 MAX, однако компания планирует расширить платформу новыми сериями самолетов. Использовать VAPT можно как на персональных компьютерах, так и на iPad, что делает систему удобной для обучения в любой среде.

 

Ранее стало известно, что за четыре года с момента выхода Microsoft Flight Simulator привлекла внимание 15 миллионов игроков, которые вместе совершили более 1 миллиарда полетов.

 

Игра вышла в 2020 году и быстро завоевала популярность благодаря возможности виртуально исследовать цифровую копию мира, включая возможность найти даже собственное здание. Microsoft Flight Simulator получила высокие оценки от критиков – 91 балл на Metacritic.

 

Разработкой игры занималась студия Asobo Studio, известная также по игре A Plague Tale. Игра доступна как на консолях Xbox Series, так и на ПК.


