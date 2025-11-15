Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator

15.11.25

Microsoft Flight Simulator

 

Компанія Boeing заявила про запуск нового навчального інструменту Virtual Airplane Procedures Trainer (VAPT) – цифрової платформи для підготовки пілотів, створеної спільно з Microsoft. Рішення працює на базі Microsoft Azure та Flight Simulator, надаючи можливість відпрацьовувати авіаційні процедури поза традиційними тренажерами.

 

VAPT пропонує реалістичну тривимірну кабіну літака, де пілоти можуть практикувати стандартні та позаштатні процедури на легких пристроях. Такий формат дозволяє скоротити час адаптації перед переходом до повнорозмірних симуляторів. Крім того, в платформу вбудований інструмент для створення навчальних сценаріїв: авіакомпанії можуть самостійно редагувати контент, додавати інструкції та швидко розповсюджувати нові матеріали серед співробітників.

 

Генеральний директор Boeing Global Services Кріс Реймонд зазначив, що запуск VAPT стане важливим кроком у цифровій трансформації підготовки пілотів, забезпечивши гнучкість та доступність навчання.

 

Першою моделлю літака, що підтримується, став Boeing 737 MAX, проте компанія планує розширити платформу новими серіями літаків. Використовувати VAPT можна як на персональних комп’ютерах, так і на iPad, що робить систему зручною для навчання у будь-якому середовищі.

 

Раніше стало відомо, що за чотири роки з моменту виходу Microsoft Flight Simulator привернула увагу 15 мільйонів гравців, які разом здійснили понад 1 мільярд польотів.

 

Гра вийшла в 2020 році і швидко здобула популярність завдяки можливості віртуально дослідити цифрову копію світу, включаючи можливість знайти навіть власну будівлю. Microsoft Flight Simulator отримала високі оцінки від критиків – 91 бал на Metacritic.

 

Розробкою гри займалася студія Asobo Studio, відома також за грою A Plague Tale. Гра доступна як на консолях Xbox Series, так і на ПК.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
02.11.25
Кращі спортивні смарт-годинники в 2025 році
views
35
comments 0
Honor Watch 4 Pro

Порівняємо трьох цікавих представників спортивного класу смарт-годинників — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 та Amazfit T-Rex 3 Pro. Рекомендації щодо вибору цих спортивних смарт-годинників – який для кого.

15.11.25
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
views
12
comments 0
Apple Watch white

Порівняємо ключові характеристики смарт годинників, щоб зрозуміти, які саме акценти виробники роблять у змаганні за увагу покупців


НовиниNews
15.11.25 | 15.30
ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга
angry robot

Дослідники з Цюріхського, Амстердамського, Дьюцького та Нью-Йоркського університетів встановили, що сучасні мовні моделі штучного інтелекту все ще можна легко відрізнити від людей

15.11.25 | 10.56
Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator
Microsoft Flight Simulator

Boeing заявила про запуск нового навчального інструменту Virtual Airplane Procedures Trainer (VAPT) – цифрової платформи для підготовки пілотів, створеної спільно з Microsoft.

15.11.25 | 15.30
ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга
15.11.25 | 10.56
Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator
14.11.25 | 19.40
AiPaper Reader – перша електронна книга з E Ink, Андроїд 16 та ШІ-асистентом
14.11.25 | 17.10
Leica Cine Play 1 Plus – преміальний 4K-проектор із підтримкою HDR10+
14.11.25 | 13.37
Huawei Mate 70 Air – ще один найтонший смартфон. Він отримав ємний акумулятор 6500 мАг
14.11.25 | 10.20
Sony представила перший монітор PlayStation
14.11.25 | 07.49
Android буде попереджати про програми, які шкодять автономності
13.11.25 | 18.46
Google попереджає про численні шпигунські програми, що маскуються під VPN
13.11.25 | 16.01
Valve представила стаціонарну консоль Steam Machine, Steam Controller 2 та VR-шолом Steam Frame
13.11.25 | 12.50
Ajax Systems відкриває новий завод у В’єтнамі
13.11.25 | 10.02
GTA Online стала тимчасово безкоштовною на PlayStation 5 та Xbox Series
12.11.25 | 19.02
Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H1
12.11.25 | 16.10
Motorola представила недорогі навушники Moto Buds Bass з ANC
12.11.25 | 13.04
Samsung показала модульні SSD – контролер і пам’ять NAND можна роз’єднати
12.11.25 | 10.20
LG UltraGear G8 – 4K монітор з частотою 165 Гц та HDR10