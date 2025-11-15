Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator

Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator15.11.25
Компанія Boeing заявила про запуск нового навчального інструменту Virtual Airplane Procedures Trainer (VAPT) – цифрової платформи для підготовки пілотів, створеної спільно з Microsoft. Рішення працює на базі Microsoft Azure та Flight Simulator, надаючи можливість відпрацьовувати авіаційні процедури поза традиційними тренажерами.
VAPT пропонує реалістичну тривимірну кабіну літака, де пілоти можуть практикувати стандартні та позаштатні процедури на легких пристроях. Такий формат дозволяє скоротити час адаптації перед переходом до повнорозмірних симуляторів. Крім того, в платформу вбудований інструмент для створення навчальних сценаріїв: авіакомпанії можуть самостійно редагувати контент, додавати інструкції та швидко розповсюджувати нові матеріали серед співробітників.
Генеральний директор Boeing Global Services Кріс Реймонд зазначив, що запуск VAPT стане важливим кроком у цифровій трансформації підготовки пілотів, забезпечивши гнучкість та доступність навчання.
Першою моделлю літака, що підтримується, став Boeing 737 MAX, проте компанія планує розширити платформу новими серіями літаків. Використовувати VAPT можна як на персональних комп’ютерах, так і на iPad, що робить систему зручною для навчання у будь-якому середовищі.
Раніше стало відомо, що за чотири роки з моменту виходу Microsoft Flight Simulator привернула увагу 15 мільйонів гравців, які разом здійснили понад 1 мільярд польотів.
Гра вийшла в 2020 році і швидко здобула популярність завдяки можливості віртуально дослідити цифрову копію світу, включаючи можливість знайти навіть власну будівлю. Microsoft Flight Simulator отримала високі оцінки від критиків – 91 бал на Metacritic.
Розробкою гри займалася студія Asobo Studio, відома також за грою A Plague Tale. Гра доступна як на консолях Xbox Series, так і на ПК.
