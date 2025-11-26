Блокнот в Windows 11 начнет поддерживать таблицы

В свежем тестовом сборнике Windows 11 Microsoft начала развертывать обновленную версию «Блокнота», в котором впервые появилась поддержка таблиц. Функция стала продолжением более широких изменений.

Разработчики Microsoft объясняют, что стремились расширить возможности легкого форматирования, чтобы пользователи могли упорядочивать данные без перехода к более сложным программам. Теперь таблицы могут быть добавлены непосредственно в документ, используя новую кнопку Table на панели инструментов или введя их вручную через Markdown-синтаксис. Структуру таблиц можно изменять на ходу: добавлять или удалять строки и столбцы можно через контекстное меню или соответствующий раздел в верхней панели.

Обновление Блокнота также коснулось инструментов на основе искусственного интеллекта. В Блокноте появились стриминговые ответы, благодаря которым результаты команд Write, Rewrite и Summarize отображаются сразу при формировании текста. Это ускоряет работу с большими заметками и черновиками. В то же время, стриминг для команды Rewrite пока доступен только на компьютерах Copilot+ PC, где обработка ответа происходит локально. Все ШИ-функции требуют авторизации в аккаунте Microsoft.

Версия Блокнота 11.2510.6.0 сейчас распространяется среди участников Windows Insider в каналах Dev и Canary. Другие каналы получат обновления в ближайшие недели, после чего новые возможности станут доступными для всех пользователей Windows 11 вне Insider-программы.