Блокнот у Windows 11 почне підтримувати таблиці

У свіжій тестовій збірці Windows 11 Microsoft почала розгортати оновлену версію “Блокнота”, в якій вперше з’явилася підтримка таблиць. Функція стала продовженням ширших змін.

Розробники Microsoft пояснюють, що прагнули розширити можливості легкого форматування, щоб користувачі могли впорядковувати дані без більш складних програм. Тепер таблиці можуть бути додані безпосередньо до документа, використовуючи нову кнопку Table на панелі інструментів або ввівши їх вручну через Markdown-синтаксис. Структуру таблиць можна змінювати на ходу: додавати чи видаляти рядки та стовпці можна через контекстне меню чи відповідний розділ у верхній панелі.

Оновлення Блокноту також торкнулося інструментів з урахуванням штучного інтелекту. У Блокноті з’явилися стрімінгові відповіді, завдяки яким результати команд Write, Rewrite та Summarize відображаються відразу під час формування тексту. Це прискорює роботу з великими нотатками та чернетками. У той же час, стрімінг для команди Rewrite поки що доступний тільки на комп’ютерах Copilot+ PC, де обробка відповіді відбувається локально. Усі ШІ-функції вимагають авторизації в обліковому записі Microsoft.

Версія Блокнота 11.2510.6.0 зараз поширюється серед учасників Windows Insider у каналах Dev та Canary. Інші канали отримають оновлення протягом найближчих тижнів, після чого нові можливості стануть доступними для всіх користувачів Windows 11 поза Insider-програмою.