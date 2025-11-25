Black Shark выпустила магнитный кулер для смартфонов

Китайский бренд Black Shark, принадлежащий Xiaomi, представил новый аксессуар для мобильных геймеров.

Устройство получило название Magnetic Wireless Charging Cooler и сочетает функции охладителя и беспроводной зарядки. Он крепится к смартфонам с магнитным блоком MagSafe и позволяет значительно снизить температуру процессора во время интенсивных игр.

Прежде всего, кулер будет полезен владельцам современных моделей iPhone и Google Pixel, а также совместим с будущими смартфонами с магнитным модулем, в частности Huawei Mate 80 и Samsung Galaxy S26. Вентилятор способен раскручиваться до 3000 об/мин, а дополнительный термоэлектрический элемент повышает эффективность охлаждения.

Дополнительно Black Shark Magnetic Wireless Charging Cooler поддерживает беспроводную зарядку iPhone мощностью до 25 Вт по стандарту WPC Qi 2.2. Продажа устройства в Китае стартует 26 ноября по цене $30.