  

Black Shark выпустила магнитный кулер для смартфонов

25.11.25

Black Shark Magnetic Wireless Charging Cooler

 

Китайский бренд Black Shark, принадлежащий Xiaomi, представил новый аксессуар для мобильных геймеров.

 

Устройство получило название Magnetic Wireless Charging Cooler и сочетает функции охладителя и беспроводной зарядки. Он крепится к смартфонам с магнитным блоком MagSafe и позволяет значительно снизить температуру процессора во время интенсивных игр.

 

Прежде всего, кулер будет полезен владельцам современных моделей iPhone и Google Pixel, а также совместим с будущими смартфонами с магнитным модулем, в частности Huawei Mate 80 и Samsung Galaxy S26. Вентилятор способен раскручиваться до 3000 об/мин, а дополнительный термоэлектрический элемент повышает эффективность охлаждения.

 

Дополнительно Black Shark Magnetic Wireless Charging Cooler поддерживает беспроводную зарядку iPhone мощностью до 25 Вт по стандарту WPC Qi 2.2. Продажа устройства в Китае стартует 26 ноября по цене $30.


