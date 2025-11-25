Black Shark випустила магнітний кулер для смартфонів

Китайський бренд Black Shark, що належить Xiaomi, представив новий аксесуар для мобільних геймерів.

Пристрій отримав назву Magnetic Wireless Charging Cooler і поєднує функції охолоджувача та бездротової зарядки. Він кріпиться до смартфонів із магнітним блоком MagSafe і дозволяє значно знизити температуру процесора під час інтенсивних ігор.

Насамперед, кулер буде корисний власникам сучасних моделей iPhone та Google Pixel, а також сумісний із майбутніми смартфонами з магнітним модулем, зокрема Huawei Mate 80 та Samsung Galaxy S26. Вентилятор здатний розкручуватись до 3000 об/хв, а додатковий термоелектричний елемент підвищує ефективність охолодження.

Додатково Black Shark Magnetic Wireless Charging Cooler підтримує бездротове заряджання iPhone потужністю до 25 Вт за стандартом WPC Qi 2.2. Продаж пристрою у Китаї стартує 26 листопада за ціною $30.