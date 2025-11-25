  

Black Shark випустила магнітний кулер для смартфонів

25.11.25

Black Shark Magnetic Wireless Charging Cooler

 

Китайський бренд Black Shark, що належить Xiaomi, представив новий аксесуар для мобільних геймерів.

 

Пристрій отримав назву Magnetic Wireless Charging Cooler і поєднує функції охолоджувача та бездротової зарядки. Він кріпиться до смартфонів із магнітним блоком MagSafe і дозволяє значно знизити температуру процесора під час інтенсивних ігор.

 

Насамперед, кулер буде корисний власникам сучасних моделей iPhone та Google Pixel, а також сумісний із майбутніми смартфонами з магнітним модулем, зокрема Huawei Mate 80 та Samsung Galaxy S26. Вентилятор здатний розкручуватись до 3000 об/хв, а додатковий термоелектричний елемент підвищує ефективність охолодження.

 

Додатково Black Shark Magnetic Wireless Charging Cooler підтримує бездротове заряджання iPhone потужністю до 25 Вт за стандартом WPC Qi 2.2. Продаж пристрою у Китаї стартує 26 листопада за ціною $30.


