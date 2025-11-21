BenQ выпустила 4K-проектор для развлекательных заведений   

BenQ выпустила 4K-проектор для развлекательных заведений21.11.25
BenQ расширила свою профессиональную линейку в Европе, представив 4K-проектор BR9708, ориентированный на применение в тематических парках, квест-комнатах, симуляторах и других инсталляциях, где важны иммерсивность и высокая точность изображения. Новинку впервые показали на выставке IAAPA Expo 2025, и производитель представляет ее как решение для замены старых ламповых проекторов, до сих пор остающихся во многих системах проекционного мапинга.
Модель создана для работы в затемненных пространствах, где критическая цветопередача и стабильная контрастность. По данным компании, устройство должно обеспечивать высокую детализацию картинки в условиях, когда от проектора требуется максимально реалистичное воспроизведение сцен.
Характеристики проектора BenQ BR9708
Проектор BenQ BR9708 поддерживает разрешение 4K UHD, что соответствует более восьми миллионам пикселей. Охват цветового пространства составляет 100 процентов DCI-P3, а коэффициент контрастности – 1200:1. Источником света выступает лазерная система с яркостью до 2600 ANSI люменов. На заводском этапе производится семиточечная калибровка, после которой точность цветопередачи удерживается в пределах Delta E ниже двух. Эта особенность рассчитана на инсталляции, где несколько проекторов работают одновременно и важно их взаимное соответствие.
В BR9708 предусмотрены инструменты для мультиэкранных проекций: автоматическая корректировка цвета, гаммы и выравнивание изображения. Проектор работает в формате 16:9 и поддерживает динамический контраст до трех миллионов к одному. Конструкция позволяет использовать сменные объективы, что упрощает интеграцию в различные установки.
