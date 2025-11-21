BenQ випустила 4K-проектор для розважальних закладів21.11.25
BenQ розширила свою професійну лінійку в Європі, представивши 4K-проектор BR9708, орієнтований на застосування в тематичних парках, квест-кімнатах, симуляторах та інших інсталяціях, де важлива імерсивність та висока точність зображення. Новинку вперше показали на виставці IAAPA Expo 2025, і виробник представляє її як рішення для заміни старих лампових проекторів, які досі залишаються у багатьох системах проекційного карту.
Модель створена для роботи в затемнених просторах, де критична передача кольору і стабільна контрастність. За даними компанії, пристрій повинен забезпечувати високу деталізацію картинки в умовах, коли від проектора вимагається максимально реалістичне відтворення сцен.
Характеристики проектора BenQ BR9708
Проектор BenQ BR9708 підтримує роздільну здатність 4K UHD, що відповідає більш ніж восьми мільйонам пікселів. Охоплення колірного простору складає 100 відсотків DCI-P3, а коефіцієнт контрастності – 1200:1. Джерелом світла виступає лазерна система з яскравістю до 2600 ANSI люменів. На заводському етапі проводиться семиточкове калібрування, після якого точність передачі кольору утримується в межах Delta E нижче двох. Ця особливість розрахована на інсталяції, де кілька проекторів працюють одночасно і важлива їхня взаємна відповідність.
У BR9708 передбачені інструменти для мультиекранних проекцій: автоматичне коригування кольору, гами та вирівнювання зображення. Проектор працює у форматі 16:9 та підтримує динамічний контраст до трьох мільйонів до одного. Конструкція дозволяє використовувати змінні об’єктиви, що полегшує інтеграцію в різні установки.
BenQ випустила 4K-проектор для розважальних закладів
