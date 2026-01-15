Battlefield 6 потеряла 90 % активных игроков  

Battlefield 6 потеряла 90 % активных игроков15.01.26
Игра Battlefield 6 после успешного старта столкнулась с заметным сокращением количества активных пользователей Steam. На это обратило внимание издание NotebookCheck, проанализировав статистику сервиса SteamDB.
Рекордный запуск и дальнейший спад интереса
Релиз Battlefield 6 состоялся 10 октября 2025 г., и в день запуска проект зафиксировал пиковый показатель у 747 440 одновременных игроков. Это стало одним из самых высоких результатов за всю историю серии и подтвердило значительный интерес аудитории на старте. В то же время дальнейшая динамика, согласно открытым данным SteamDB, оказалась менее оптимистичной.
Падение активности после первого сезона
Наиболее ощутимое сокращение количества игроков наблюдается после выхода первого сезона. В течение нескольких недель показатели стабильно снижались, и сейчас количество одновременно пользователей колеблется в пределах от 30 до 90 тысяч. При этом минимальные значения фиксируются все чаще, а ежедневные пиковые показатели редко поднимаются выше 90 тысяч. В последнее время было зафиксировано минимум у 30955 игроков, что свидетельствует о снижении активности почти на 90 процентов по сравнению с днем релиза.
Возможные причины и ожидания сообщества
Точные причины такого падения официально не называются. В сообществе игроков распространено мнение, что ключевым фактором стала нехватка нового контента, в том числе игровых карт. Информации о втором сезоне Battlefield 6 пока нет, хотя ожидается, что очередное обновление может появиться в период между 20 и 27 января 2026 года. Какие именно изменения или дополнения они принесут, пока неизвестно.
Риски для дальнейшей поддержки игры
Среди игроков все чаще раздаются предположения, что без существенного обновления контента стабилизировать ситуацию будет сложно. При отсутствии новых стимулов интерес к Battlefield 6 может и дальше снижаться, что создает серьезный вызов для разработчиков в вопросе долгосрочной поддержки проекта и удержания активной аудитории.
