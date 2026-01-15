Battlefield 6 втратила 90% активних гравців

Гра Battlefield 6 після успішного старту зіткнулася із помітним скороченням кількості активних користувачів Steam. На це звернуло увагу видання NotebookCheck, проаналізувавши статистику сервісу SteamDB.

Рекордний запуск та подальший спад інтересу

Реліз Battlefield 6 відбувся 10 жовтня 2025 р. і в день запуску проект зафіксував піковий показник у 747 440 одночасних гравців. Це стало одним із найвищих результатів за всю історію серії та підтвердило значний інтерес аудиторії на старті. У той же час подальша динаміка, згідно з відкритими даними SteamDB, виявилася менш оптимістичною.

Падіння активності після першого сезону

Найбільш відчутне скорочення кількості гравців спостерігається після першого сезону. Протягом кількох тижнів показники стабільно знижувалися і зараз кількість одночасно користувачів коливається в межах від 30 до 90 тисяч. При цьому мінімальні значення фіксуються все частіше, а щоденні пікові показники рідко піднімаються понад 90 тисяч. Останнім часом було зафіксовано мінімум у 30 955 гравців, що свідчить про зниження активності майже на 90 відсотків порівняно з днем ​​релізу.

Можливі причини та очікування спільноти

Точних причин такого падіння офіційно не називаються. У співтоваристві гравців поширена думка, що ключовим фактором стала нестача нового контенту, у тому числі ігрових карток. Інформації про другий сезон Battlefield 6 поки немає, хоча очікується, що чергове оновлення може з’явитися в період між 20 та 27 січня 2026 року. Які саме зміни чи доповнення вони принесуть, наразі невідомо.

Ризики для подальшої підтримки гри

Серед гравців все частіше лунають припущення, що без суттєвого оновлення контенту стабілізувати ситуацію буде складно. За відсутності нових стимулів інтерес до Battlefield 6 може й надалі знижуватися, що створює серйозний виклик для розробників щодо довгострокової підтримки проекту та утримання активної аудиторії.