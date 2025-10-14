Battlefield 6 поставила рекорд первого дня релиза: 747 тыс. одновременных игроков14.10.25
Компания Electronic Arts запустила Battlefield 6 с оглушительным успехом — это не только самый мощный старт в истории франшизы, но и один из самых успешных релизов среди шутеров вообще. Уже через несколько часов после выхода игра вошла в топ-3 самых популярных игр Steam, собрав 747 тысяч одновременных игроков только на этой платформе.
По данным инсайдера Kami, Battlefield 6 уже установила рекорд как самый популярный платный шутер всех времён, хотя официального подтверждения пока нет. Для сравнения: этот результат лишь немного уступает таким гигантам, как Baldur’s Gate 3 (875 тыс.) и Hogwarts Legacy (879 тыс.).
Пиковый онлайн Battlefield 6 — 747 тыс. игроков в Steam.
Это значительно выше, чем во время открытого бета-теста (520 тыс.), то есть итоговый показатель вырос более чем на 220 тысяч игроков.
И это только данные Steam. Игра также доступна в EA App, Epic Games Store, а также на Xbox Series X/S и PlayStation 5, поэтому общее количество игроков уже может превышать несколько миллионов.
Возвращение к классике и технические особенности
Battlefield 6 во многом стала возвращением к корням серии. Разработчики отказались от спорной системы «специалистов» из Battlefield 2042, вернув привычный классический военный стиль, напоминающий Battlefield 3 и Bad Company 2.
Ключевую роль в этом сыграла инициатива Battlefield Labs — программа открытого тестирования, где реальные игроки помогали в разработке, как это реализовано в Star Citizen. Благодаря этому EA получила обратную связь напрямую от сообщества.
Бета-версия уже до релиза получила высокие оценки и отличную стабильность серверов.
Оптимизация и производительность
Battlefield 6 — первая AAA-игра последних лет, оптимизированная под высокую частоту кадров без рейтрейсинга. Разработчики сделали ставку не на визуальные эффекты, а на производительность, что позволяет запускать игру даже на 5-летних ПК среднего уровня без потери качества геймплея.
Минимальные системные требования оказались весьма доступными, а игровой движок хорошо масштабируется под разное оборудование. Это открыло двери огромной аудитории геймеров и стало одной из причин взрывного роста онлайна.
